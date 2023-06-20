البنك الإسلامي الأردني يدعم منتدى "الحوكمة، المخاطر والامتثال"

اضافة اعلان

شارك البنك الإسلامي الأردني بدعم منتدى اتحاد المصارف العربية بعنوان " الحوكمة، المخاطر والامتثال " والذي اقيم تحت رعاية الدكتور عادل شركس محافظ البنك المركزي الاردني وبتنظيم من اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع جمعية البنوك في الاردن وبمشاركة البنوك الاردنية ومصرفيين ومسؤولين وخبراء متخصصين في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال من مختلف الدول العربية، و خلال حفل افتتاح المنتدى تسلم الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الاسلامي الاردني درعاً تكريمياً تقديراً لمشاركة البنك برعاية المنتدى وذلك في 19 حزيران 2023 بفندق انتركونتيننتال -عمان .وبهذه المناسبة قال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الاسلامي الاردني " نعتز بتقدير البنك المركزي الاردني واتحاد المصارف العربية لمصرفنا الذي يسعى من خلال مشاركته ورعايته لهذا المؤتمر تأكيد تحمله لمسؤولياته الاجتماعية في المجال الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية، فقد دأب مصرفنا على رعاية منتديات اتحاد المصارف العربية التي تُعقد في الاردن سنوياً وتصب في متابعة المستجدات المختلفة التي تنعكس على عمل واداء المصارف العربية ".وبين الدكتور حسين سعيد ان محاور ومواضيع المنتدى مهمة لتعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة في العمل المصرفي، وتحويلها الى قواعد ثابتة من خلال ترسيخ منهجية المحاسبة والمساءلة والشفافية وتحديد الصلاحية والمسؤولية، من خلال استعراض للقواعد والمبادئ التي تنظم مفاهيم "الحوكمة والمخاطر والامتثال" وكيفية تطبيقها والتي تنعكس على سلامة الاقتصاد الوطني .من جانبه قدم الاستاذ وسام فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية الشكر للبنك الاسلامي الاردني لدعمه نشاطات اتحاد المصارف العربية باستمرار والهادفة الى تعزيز أواصر العلاقات بين المصارف العربية وتطورها مشيداً بجهود البنك في الرعاية والمشاركة في المنتدى.