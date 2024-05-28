البنك الإسلامي الأردني يطلق خدمة "Apple Pay"

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أطلق البنك الإسلامي الأردني خدمة " Apple Pay" والتي تعتبر من أكثر طرق الدفع الرقمية اللاتلامسية انتشارا وخصوصية، حيث تتيح لمتعاملي البنك إجراء عمليات الدفع الخاصة بهم باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع من خلال تمرير هاتف iPhone أو Apple Watch، الخاصة بهم على أجهزة نقاط البيع في مراكز التسوق محليا وعالميا بكل سهولة.وتتميز خدمة "Apple Pay" بدرجات عالية من الخصوصية، حيث لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على جهاز الهاتف أو على خوادم شركة Apple، بل يتم تعيين رقم مميز يتم تشفيره وتخزينه بشكل آمن وفقا لأعلى معايير تخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز المستخدم للدفع.وقال الدكتور حسين سعيد /الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني "إن إطلاق خدمة "Apple Pay" يأتي انطلاقا من استراتيجية مصرفنا في تعزيز خدماته الرقمية وتقديم أحدث حلول الدفع الرقمية لمتعامليه لتضاف إلى خدمات "إسلامي موبايل" التي نوفرها لمتعاملينا تقديراً لهم وتعزيزاً لثقتهم، حيث يمكنهم استخدامها بكل سهولة وراحة وضمن أعلى مستويات الأمان والحماية والتمتع بالقبول المحلي والعالمي، وذلك من خلال تفعيلها بواسطة التطبيق البنكي "إسلامي موبايل" أو من خلال " Apple Wallet".وبين الدكتور حسين سعيد أن آلية تفعيل خدمة "Apple Pay" تتم بسهولة ووضوح من حيث الإعدادات والخطوات في إضافة بطاقات البنك المصرفية بمختلف أنواعها (فيزا وماستر) على أجهزة iPhone وApple Watch وiPad وMac، ليتمكن المتعاملون من البدء باستخدام خدمة "Apple Pay" على أي من هذه الأجهزة على الفور، إلى جانب استمرارية استفادتهم من جميع المكافآت والمزايا التي يقدمها البنك الإسلامي الأردني لمستخدمي بطاقاته المصرفية بمختلف أنواعها.وحول معرفة المزيد عن الخدمة وكيفية تفعيلها أو الاستفسار عنها فإن البنك يوفر لمتعامليه وعلى مدار الساعة قنوات اتصال مختلفة (موقع البنك الإلكتروني، صفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي، مركز الاتصال المباشر، والبنك الناطق ...الخ).