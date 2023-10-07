السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البنك العربي "أفضل بنك للشركات المتوسطة والصغيرة في الأردن" للعام 2023

البنك العربي - (أرشيفية)
البنك العربي

منحت مجلة "غلوبال فاينانس" العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخراً جائزة "أفضل بنك للشركات المتوسطة والصغيرة في الأردن" للعام 2023 وذلك على صعيد الخدمات المصرفية المقدمة للشركات. اضافة اعلان

وقد تم اختيار البنك لهذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم عالميّة تضم خبراء من قطاع الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي واستناداً إلى أبحاث مستقلة، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة.

ويجسد هذا التقدير قدرة البنك الريادية على تبني أحدث الخدمات والحلول المصرفية الرقمية وتوظيفها لخدمة عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل كفاءة وفعالية، كما ويعكس حرص البنك المتواصل على تعزيز وتطوير خدماته المصرفية الرقمية لتواكب أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية.

ويأتي فوز البنك العربي بهذه الجائزة بناءً على مجموعة من المعايير المتخصصة والتي تضمنت: المعرفة بأسواق الشركات المتوسطة والصغيرة والإلمام باحتياجاتها، والتوسّع في المنتجات والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، والمكانة السوقية، وقوة ابتكار المنتجات والخدمات الرقمية ومدى ملاءمتها للمستخدم. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي كان قد حصل كذلك خلال هذا العام على جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط من مجلة "يوروموني" العالميّة، وجائزة "أفضل الابتكارات المالية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة" من قبل مجلة "غلوبال فاينانس".
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