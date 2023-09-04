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البنك العربي يدعم حملة "العودة إلى المدرسة" بالتعاون مع تكية أم علي

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البنك العربي

في إطار التعاون المستمر بين البنك العربي وتكية أم علي، قام البنك بالتبرع ب 1250 حقيبة مدرسية ضمن حملة "العودة إلى المدرسة" التي أطلقتها تكية أم علي لدعم الأطفال والتعليم. وقد شارك مجموعة من موظفي البنك بتوزيع الحقائب على أطفال الأسر المعتمدة لدى تكية أم علي في كل من محافظة العاصمة وإربد والزرقاء، حيث تحتوي كل حقيبة مدرسية على القرطاسية اللازمة من أقلام ودفاتر ومقلمة. اضافة اعلان

وتهدف هذه الحملة إلى المساهمة في تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها الأسر في تأمين مستلزمات المدرسة وذلك انطلاقا من حرص البنك العربي على تقديم الدعم للأسر المستفيدة من برامج تكية أم علي.

من جانبه شكر مدير عام تكية أم علي السيد سامر بلقر البنك قائلاً: "نشكر البنك العربي على مشاركتنا المسؤولية تجاه الأسر المحتاجة من خلال دعمه لحملة العودة إلى المدرسة والتي يتم عقدها للعام الثاني على التوالي". وأضاف: "تساهم هذه الحملة سنوياً بشكل مباشر في تخفيف أعباء العام الدراسي على الأسر المحتاجة والتي يتعذر عليها توفير المستلزمات المدرسية لأبنائها، حيث ساهمت الحملة بحسب نتائج استبيان العام الماضي بتحسين الأداء الدراسي والتحصيل العلمي للطلاب وزادت من حماسهم للمدرسة بشكل كبير".  


وتقوم تكية أم علي حالياً بتوفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، حيث يحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.
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