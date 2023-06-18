الثلاثاء 20 حزيران 2023
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البنك العربي يصدر تقريره السنوي للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)

البنك العربي - (أرشيفية)
البنك العربي - (أرشيفية)
أصدر البنك العربي مؤخراً تقريره السنوي للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) عن العام 2022، وذلك في إطار التزام البنك بإصدار تقارير استدامة سنوية وتلبية لقواعد وإرشادات تقديم تقارير الاستدامة الصادرة عن بورصة عمان.اضافة اعلان

ويغطي تقرير الاستدامة السنوي الثالث عشر للبنك العربي مختلف الأنشطة والمبادرات التي قام بها البنك خلال العام المنصرم على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، وذلك ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك العربي للاستدامة ووفقاً للممارسات العالمية المثلى في هذا المجال، كما يشتمل التقرير على مساهمات البنك وجهوده المتواصلة في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وذلك من خلال المبادرات المختلفة التي يدعمها البنك ويشارك بها.

ويتطرق التقرير إلى إطار التمويل المستدام الذي أطلقه البنك وسياسة المخاطر البيئية والاجتماعية التي يتبناها وذلك ضمن توجهات البنك نحو دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعماله وتعزيز الاستثمار المسؤول ودعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء وتقديم الحلول التمويلية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

ويعرض التقرير كذلك جهود البنك المتعلقة بتقليل الأثر البيئي لعملياته الداخلية، من خلال تبني الممارسات المستدامة داخل المؤسسة بما فيها التحول الرقمي وتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية وتعزيز المساواة بين الجنسين والتي تجسدت خلال العام 2022 بإطلاق الإطار الاستراتيجي للبنك بخصوص تمكين المرأة.

كما يغطي التقرير مبادرات البنك المجتمعية الهادفة إلى دعم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمارات البنك المجتمعية والجهود التطوعية لموظفيه وتمكين العملاء من التبرع عبر قنوات البنك لعدد من القضايا المجتمعية المهمة وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنك وتفعيلاً لقيم التكافل والمواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية.

وتم إعداد التقرير بالتوافق مع معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) والتي تم استخدام خدمتها في مراجعة فهرس المحتوى – الخدمة الأساسية للتأكد من مطابقة الفهرس لمعاييرها.

وللاطلاع على تقرير البنك العربي للاستدامة للعام 2022، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.arabbank.com
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