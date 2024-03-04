البنك العربي يطلق برنامجا تدريبيا لنشر الوعي المالي لدى طلبة الجامعات بالتعاون مع مؤسسة إنجاز

اضافة اعلان

أطلق البنك العربي بالتعاون مع مؤسسة إنجاز برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تعزيز ورفع الوعي المالي لدى طلبة الجامعات في عدة محافظات من المملكة، وذلك ضمن استراتيجية البنك العربي على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وجهوده لتعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع المحلي.ويهدف هذا البرنامج الذي سيتم تنفيذه في ست جامعات اردنية لرفع الوعي المالي لدى الطلاب وتعريفهم بأهم المفاهيم والمهارات المالية كالتخطيط المالي السليم، وتمكينهم من اتخاذ القرارات المالية الحكيمة، وتعزيز مفهوم الاستهلاك الرشيد، وتعريفهم بأهم المنتجات والخدمات المالية والرقمية وأنواع الحسابات والبطاقات والحلول المصرفية المختلفة وكيفية التعامل معها. كما يتضمن المحتوى التدريبي شرحًا عن دور التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل عمل البنوك بالإضافة مفهوم الأمن السيبراني وطرق التعامل مع مخاطره وأهم النصائح المالية للحياة ما بعد التخرج.ويأتي إطلاق البنك العربي لهذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسة إنجاز في إطار حرص البنك المتواصل على دعم وتمكين الشباب والمساهمة في بناء قدراتهم ورفدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة على المستوى الشخصي والمهني مما يعزز من فرصهم المستقبلية ومساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة.