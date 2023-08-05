السبت 05 آب 2023
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البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية

البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية
البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية
أطلق البنك العربي مؤخراً حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية تزامناً مع موسم الصيف يتيح من خلالها للراغبين في الحصول على تمويل عقاري، بما فيهم المغتربين الأردنيين، مجموعة من المزايا المنافسة والشروط التفضيلية. اضافة اعلان

وتتضمن الحملة فرصة لربح فائدة 0% لسنة واحدة من عمر القرض لستة رابحين شهرياً، حيث تشمل الحملة العملاء الحاليين بالإضافة للعملاء الجدد الذين يقومون باستخدام خدمة "بيتي" للبحث عن العقارات الكترونياً، التخطيط المالي السليم لهذا الهدف، حساب قيمة القرض بناءً على وضع العميل المالي واستناداً إلى معايير اختيار محددة مسبقاً من قبله والتي تضم مساحة العقار المطلوب وموقعه وغيرها. كما وتشمل الحملة التي ستستمر لغاية 28/11/2023 سعر فائدة تفضيلي والإعفاء من عمولة تنفيذ القرض بالإضافة لتحمّل البنك لرسوم التخمين والرهن. 

وفي تعليقه على هذه الحملة قال السيد يعقوب معتوق - مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي باستمرار على منح عملائنا تجربة مصرفية مميزة وعروض ذات قيمة مضافة تلبي متطلباتهم وتناسب أسلوب حياتهم." وأضاف: " تأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك على توفير حلول تمويلية مرنة تمكّن الراغبين في امتلاك عقار من تحقيق ذلك بمزايا منافسة وبشكل يسهم في تخفيف الأعباء المترتبة عليهم".

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يقدم حلول تمويلية متكاملة للأفراد تتضمن باقة متنوعة من القروض تشمل القروض العقارية والشخصية وقروض السيارات بمزايا منافسة تتضمن: مبالغ قروض تناسب احتياجات العملاء وفترات سداد مرنة واسعار فائدة منافسة وذلك ضمن خيارات ميسرة وسرعة في الإجراءات بالإضافة إلى توفر فريق مبيعات مختص لخدمة العملاء.
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