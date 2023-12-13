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تشكل الإمارات العربية المتحدة بيئة استثمارية ديناميكية ممتازة، ومثيرة للإعجاب، حيث يلتقي فيها المستثمرون من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف فرص التداول في أسواقها المالية المتقدمة، خصوصًا أن الحكومة تهتم بهذا السوق جيدًا، وتضع له الكثير من القوانين واللوائح التي تنظمه، وتحمي المستثمرين بداخله من خطر عمليات النصب والتدليس الموجودة في هذا السوق.

في هذا السياق، يعتبر اختيار وسيط التداول المناسب خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف الاستثمار الشخصية. يتطلب هذا الاختيار فحصًا دقيقًا وفهمًا عميقًا للسوق ومتطلبات المتداول، لذا في هذه المقالة سنقوم بتوجيه الأفراد المهتمين ببدء التداول في الإمارات نحو أفضل خيارات التداول الناجحة، ونعلمهم كيف يتجنبون الأخطاء الشائعة التي قد تعترض طريق المستثمرين خصوصًا الجدد في هذا المجال من أجل تحقيق تجربة تداول ناجحة في سوق الإمارات المتقدمة.

التداول في الإمارات: كيف تتجنب الأخطاء الشائعة واختيار الوسيط المرخص؟

هناك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المتداولين، وهذه الاخطاء قد تقف عقبة في طريق اختيار وسيط تداول جيد لبدء مشوارهم معه، ولتجنب هذه الأخطاء إليكم مجموعة من الإرشادات التي تساعدكم في بناء تداول ناجح من البداية.

تحقق من التراخيص

مهما كانت طبيعة الاستثمار الذي تنوي البدء فيه، سواء استثمار في الأسهم، الصناديق، السندات، أو حتى استثمار على المدى الطويل أو المدى القصير يجب في البداية أن تتأكد من أن شركة الوساطة التي ستختارها من أجل التداول في الإمارات مرخصة بشكل قانوني معترف بها على النطاق المحلي من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) كونها الجهة المسؤولة عن تنظيم ورقابة أسواق الأوراق المالية والتأكد من تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية في هذا القطاع بهدف تعزيز شفافية ونزاهة الأسواق المالية في دولة الإمارات، وكذلك الهيئات الرقابية المعترف بها على نطاق عالمي مثل التالي.

● هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) - الولايات المتحدة

● اللجنة الدولية للرقابة على الأوراق المالية (IOSCO) - اسبانيا

● الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) - أوروبا

● الهيئة الكندية للرقابة على الأسواق المالية (OSC) - كندا

● هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة (FCA) - المملكة المتحدة

للتأكد من التراخيص راجع مواقع هذه الهيئات على الويب وتأكد من أنها منحت تراخيص لشركة الوساطة التي تنوي التعامل معها.

أبحث عن التقييمات والمراجعات

لأن بعض التراخيص يتم تزويرها من قبل شركات الوساطة المالية النصابة، يمكن لمراجعة التقييمات والمراجعات أن تدلك على إذا كان الوسيط المالي الذي تنوي التعامل معه جدير بالثقة أم لا، حيث أن تلك المراجعات والتقييمات ناتجة عن تجارب حية من قبل متداولين سابقين جربوا هذه المنصة، وهم الوحيدين الذين لديهم القدرة على تقدير مدى جودة الخدمة المقدمة.

تأكد من الرسوم

خطأ يقع فيه الكثير من المتداولين هو عدم حساب تكلفة الرسوم المطلوب منهم جيدًا، فهم ينخدعون بالاعلانات التي توهمهم بأن المنصة هذه تقدم فرص مجانية، أو مخفضة في حين أن هذه العروض تكون محدودة من حيث الفترة الزمنية، أو تكون على مزايا وحسابات محددة، لهذا يجب على كل متداول فحص مسألة الرسوم المتعلقة بالتداول بعناية والتي منها رسوم الاشتراك، والعمولات التي يتم اقتصاصها، وغيرها من الرسوم الإضافية. تأكد من أن هذه الرسوم مقبولة وتناسب استراتيجيتك التداولية، وميزانيتك المالية.

تعرف على منصة التداول جيدًا

قم بتجربة منصة التداول التي يقدمها الوسيط قبل البدء الفعلي في التداول معه، ودفع الأموال، ويمكنك القيام بذلك عن طريق تجربة حسابات التداول التجريبية المجانية التي توفر منصة نسخة طبق الأصل من منصة التداول المدفوعة التي تقدمها شركات الوساطة المالية، ولكن الأولى تمنحك أجواء من التداول الافتراضية لتعلم التداول دون حاجة للمجازفة بالمال الحقيقي.

مثل هذه الحسابات ستمكنك من التعرف على المنصة وتحديد هل هي سهلة الاستخدام أم لا، وتلبي احتياجاتك أم لا.

أفضل منصات التداول المرخصة حسب تقييم الخبراء، هي منصة xStation التي يتم إدارتها من قبل شركة XTB المرخصة في دبي.

يمكن الحصول على دورات تدريبية لكيفية التداول مع هذه المنصة من خلال المواد التعليمية المتوفرة على موقع اكس تي بي، بجانب كونها احدى أفضل شركات التداول والوساطة المالية هناك العديد من مقدمي الخدمات والشراكات لتعليم التداول مع هذا الوسيط، مثل شركة ايمان العياف للتداول.

تحقق من دعم العملاء

لكي يكون الوسيط المرخص الذي تتداول معه جدير بالثقة ينبغي أن يقدم خدمة عملاء سريعة ومفيدة في حالة حدوث مشكلة ما، ويجب أن لا تقل مدة تقديم هذه الخدمة عن 5 أيام في الأسبوع على مدار الـ 24 ساعة، وهذا يضمن لك سرعة الاستجابة في المشاكل التي تحتاج إلى تدخل سريع.

تأكد من الدعم الأمنى

تأكد من أن الوسيط يستخدم تقنيات أمان قوية لحماية بياناتك الشخصية والمالية. هذا البند من البنود المهمة جدًا التي لا ينبغي عليك تجاهلها أبدًا، لأنه إذا لم يتوفر قد تتعرض لعمليات قرصنة مالية على أموالك، وشركة الوساطة المالية الجيدة هي التي توفر قدر عالي من حماية البيانات.

تحقق من الأدوات التعليمية

إذا كنت حديث العهد في مجال التداول، ولا تمتلك خبرة كافية في هذا المجال، وتريد التداول في الإمارات بسهولة يجب أن تتأكد من أن وسيط التداول المرخص الذي ستشترك معك يوفر الأدوات التعليمية على متن المنصة الإلكترونية التي يقدمها، لأن هذا سيساعدك في بناء معرفة أكثر عن سوق التداول، ويفتح أفاقك على أفضل الاستراتيجيات التي ينبغي عليك اتباعها، ويحسن من مهارات التداول الخاصة بك.

أيضًا من الأخطاء الشائعة التي ينبغي عليك تجنبها التالي.

● تجنب التداول بدون وضع خطة جيدة من البداية،لأن هذا قد يؤدي بك إلى اتخاذ قرارات عشوائية، وهذا سيؤثر بالسلب على نتائجك الاستثمارية.

● الاعتماد المفرط على نوع واحد من الأصول أو الصناديق قد يجعل محفظتك عرضة للمخاطر، لذا قم بتنويع محفظتك الاستثمارية بأكثر من نوع من الأصول لتفادي الخسائر الضخمة.

● تجاهل التحليل الأساسي والتقني يمكن أن يؤدي إلى فهم غير كامل للأصول وتقدير غير دقيق للاتجاهات المستقبلية للاسهم.

● عدم وضع خطة لإدارة المخاطر يمكن أن يؤدي إلى فقدان كبير للأموال في حالة حدوث تقلبات غير متوقعة في السوق.

● عدم متابعة الأخبار الاقتصادية والأحداث العالمية قد يؤدي إلى عدم فهم السياق الكامل للسوق، لأن مثل هذه الأحداث هي التي تؤثر بشكل رئيسي وأساسي على اتجاهات السوق.

● التداول العاطفي من أهم الأخطاء الشائعة التي يقع في فخها المتداولين الجدد، حيث أن السماح للعواطف بالتحكم في قرارات التداول قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة.

● الاعتماد الكامل على توصيات الآخرين دون إجراء بحث وتحليل قد يكون خطأً، لأنه ليس شرطًا ما يكون مناسب لغيرك أن يكون مناسب لك أيضًا.

● عدم تقييم الاستراتيجية التي قمت بوضعها بشكل دوري وتحديثها وفقًا للتغييرات في الأسواق.

إلى هنا نكون قد تعرفنا بشكل كامل عن كيفية اختيار الوسيط المرخص من أجل التداول في الامارات وأيضًا تعرفنا على كيف يمكن تجنب الأخطاء الشائعة عند التداول، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم.