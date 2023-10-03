"الحكمة" تجدد شراكتها‎ ‎الاستراتيجية مع جمعية قرى الأطفال‏ الأردنية

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إيماناً منها بأهمية دعم الأطفال والشباب فاقدي السند الأسري، جدّدت شركة أدوية الحكمة شراكتها الاستراتيجية مع جمعية قرى الأطفال ‏SOS‏ الأردنية لمساعدة الجمعية في تنفيذ مهمتها الإنسانية، من خلال كفالة جزء من المصاريف الجارية لأحد المنازل العائلية في قرى ‏الأطفال وكفالة تعليم عشرة من الأطفال فاقدي السند الأسري في القرى. ‏‎وأعربت المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال، رنا الزعبي، عن اعتزازها بهذه الشراكة الاستراتيجية وأهمية استمرارية هذه الشراكة المميزة، التي تغطي عدة جوانب أهمها الاحتياجات الأساسية للأطفال وتعليمهم كما تتضمن محور تطوع موظفي الشركة من خلال عقد أنشطة تشاركية مع الأطفال والذي يساعد على تعزيز دمج الأطفال مع المجتمع الخارجي إلى جانب إشراك الموظفين بأعمال تطوعية من شأنها أن تعزز قيم العطاء لديهم.بدورها، قالت نائب الرئيس، قسم المسؤولية الاجتماعية في شركة أدوية الحكمة هنا دروزة رمضان: "إن الرسالة التي تقوم عليها شركة أدوية الحكمة هي رسالة إنسانية تهدف ‏إلى تحسين جودة حياة الأفراد بشكل عام، وهو ما نطمح إلى تحقيقه ليس فقط من خلال توفير أدوية عالية ‏الجودة في متناول اليد، إنما أيضًا من خلال تقديم برامج مسؤولية اجتماعية ندعم من خلالها المجتمعات التي ‏نعمل ضمنها".ومن الجدير بالذكر أن "الحكمة" تسعى إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس في أكثر من ‏‏50 دولة حول العالم. ومنذ أكثر من 45 عاماً، تقدم "الحكمة" أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها ‏بأسعار معقولة.وتعد "الحكمة" شركة عالمية بتواجد محلي، وتتواجد في الولايات المتحدة الأميركية والشرق ‏الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وتقدم مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة ذات العلامة التجارية ‏المسجلة وغير المسجلة، كما يعمل موظفوها، وعددهم‎ ‎‏8,800‏‎ ‎موظف وموظفة، على تشكيل عالم أكثر صحة ‏يثري جميع المجتمعات. ‏ويذكر أن جمعية قرى الأطفال‎ SOS ‎الأردنية هي جمعية وطنية غير ربحية تأسست عام 1983، تقدم الرعاية ‏الأسرية البديلة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في ‏عمّان والعقبة وإربد، وفي بيوت الشباب والشابات التابعة لها‎.وتقدم الجمعية خدمات الرعاية الأسرية البديلة؛ من رعاية وأمن غذائي ومسكن وتعليم ورعاية صحية ونفسية ‏وتمكين وأمن اقتصادي وحماية ودمج مجتمعي للأطفال فاقدي السند الأسري.‏