الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الدكتور بلعاوي من جامعة البترا يفوز بجائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي الجامعات البريطانية

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الدكتور ضرار حسن بلعاوي

فاز أستاذ العلاج الدوائي السريري في جامعة البترا الدكتور ضرار حسن بلعاوي، بجائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي الجامعات البريطانية في فئة العمل المجتمعي. وهي جائزة يمنحها المجلس الثقافي البريطاني إلى خريجي الجامعات البريطانية الذين يعتبرون قادةً في مجالات دراستهم، وساهموا بشكل إيجابي في تحسين مجتمعاتهم وبلدانهم.اضافة اعلان
حضر الاحتفال السفير البريطاني السيد فيليب هول، ومدير منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في المجلس الثقافي البريطاني أليكس لامبرت، ومديرة التعليم في المجلس الثقافي البريطاني مادلين أنسيل.
وتشكلت لجنة التحكيم من رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الاستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، ورئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، ومديرة التطوير في المجلس الثقافي البريطاني هيزيل موبري.
ويعمل الدكتور بلعاوي مساعداً للعميد لشؤون التدريب السريري وأستاذاً إكلينيكياً مشاركاً في جامعة البترا، وهو مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية، وهو أيضًا عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لمضادات المايكروبات، وعضو اللجنة الوطنية لدراسة حالات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لتقييم الأدوية المقررة في وزارة الصحة الأردنية، وعضو اللجنة الوطنية لكفايات برامج الصيدلة في ديوان الخدمة المدنية.
حصل الدكتور بلعاوي على جائزة "الشخصيّة القدوة" لعام 2020 من منظمة الأمم المتحدة للثقافة، وجائزة "فارس السلام" من مؤسسة فرسان السلام في عام 2020، وثلاث جوائز تقديرية في مؤتمر التميز والإبداع من جامعة البترا في عام 2022، وجائزة "الباحث المتميز" في جامعة البترا عام 2023، وجائزة "الخرّيج المتميز" من جامعة مانشستر البريطانية في عام 2023، وجائزة التميّز العلمي من وزارة الثقافة والشباب المغربية في عام 2023، على الأبحاث والجهود المبذولة لمحاربة مرض كوڤيد-19 والأمراض المُعدية الأخرى وزيادة التوعية الصحية المجتمعية.
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