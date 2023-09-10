الأحد 10 أيلول 2023
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الذنيبات يلتقي وفد النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات المصري

الذنيبات يلتقي وفد النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات المصري
الذنيبات يلتقي وفد النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات المصري
أكد رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، عمق علاقات التعاون بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة في جميع المجالات، مشيرا إلى اهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال صناعة الاسمدة الفوسفاتية.اضافة اعلان

وقال خلال لقائه وفد النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات المصري برئاسة رئيس النقابة السيد محمد سماره في مقر الشركة بعمان، إن الفوسفات تشكل قيمة مضافة لقطاع الاستثمار في المملكة وأن الشركة، التي تعد صرحا اقتصاديا كبيرا، تولي أهمية خاصة لتنويع استثماراتها.

واكد الدكتور الذنيبات، خلال اللقاء الذي حضره الرئيس  التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين السيد خالد الفناطسة، وعدد من اعضاء مجلس النقابة،  تركيز الشركة على الصناعات التحويلية،  مشيرا في هذا الاطار للانجازات التي حققتها عبر اتفاقيات الشراكة التي عقدتها مع شركات محلية وعالمية لاقامة العديد من المصانع في المملكة، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وبين ان الشركة تحظى بحضور واسع في سوق الفوسفات العالمي، وتمكنت من الوصول لأسواق جديدة، لما يمتاز به الفوسفات الأردني من نوعية وجودة، الى جانب الخبرات الواسعة في مجال انتاج وتعدين الفوسفات، والتي أكد وضعها تحت تصرف الجانب المصري للاستفادة منها.

وأشار الدكتور الذنيبات الى العلاقة الوثيقة بين شركة مناجم الفوسفات والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية، والمبنية على المصلحة الوطنية، والحرص على تطور الشركة،  مؤكدا دور النقابة والعاملين في دعم خطط الشركة وتوجهاتها، باعتبارها شريك في العمل ومسيرته.

 كما لفت الى دور الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في دعم وتعزيز عملية التنمية الشاملة والمستدامة،  مشيرا في هذا الصدد الى مشاريع الشركة في معالجة مخلفات الفوسفات، وجبل الجبص بالعقبة وغيرها من المشاريع بما يحافظ على البيئة وسلامتها.

كما اشار الدكتور الذنيبات الى عضوية الشركة في الاتحادات العالمية والعربية المعنية بقطاع التعدين، واستضافة الأردن نهاية العام الحالي اجتماعات الإتحاد  العربي للأسمدة، والذي يعكس المكانة العالمية للأردن والشركة في هذا المجال.


 بدوره، عرض الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، انجازات الشركة في مجال الإنتاج والمبيعات والأرباح، ومشاريع الشركة في الصناعات التحويلية من خلال انشاء مصانع لحامض الفوسفوريك وفلورايد الألمنيوم، وغيرها من المشاريع التي تنفذها في مجال الفوسفات وصناعة الاسمدة.

 واشاد رئيس الوفد المصري محمد سماره بشركة مناجم الفوسفات الأردنية وانجازاتها في مختلف المجالات، مبينا أن الزيارة تهدف الى الاطلاع على التجربة الأردنية في صناعة الفوسفات والتعدين، والبحث في سبل تبادل الخبرات والزيارات بين البلدين الشقيقين في هذا المجال، ومستوى التعاون بين النقابتين في الاردن ومصر في قطاع التعدين.

وكان رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة،  اكد أهمية الشراكة بين النقابة وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، ودعم النقابة لجهود الشركة وخططها وبرامجها، مشيرا الى العديد من الاتفاقيات العمالية بين الشركة والنقابة وتحقيق المزيد من الامتيازات للعاملين في الشركه والشركات التابعة والحليفة.
 وقال ان النقابة حريصة على دعم جهود الشركة وادارتها لتحقيق مزيد من الانجازات في هذا القطاع الواعد مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين النقابتين الأردنية والمصريه في مختلف المجالات.

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