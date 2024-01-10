“الشرق الأوسط” تشارك في رعاية بطولة الجوجتسو العالمية على المستوى الفضي

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شاركت جامعة الشرق الأوسط في رعاية بطولة الجوجتسو العالمية على المستوى الفضي والتي أقيمت في منطقة البحر الميت بتنظيم من ADCC.وتأتي هذه البطولة بنسختها العالمية لهذا العام تحت عنوان ADCC DEAD SEA OPEN 2024، وبمشاركة ضمت 25 دولة من مختلف أنحاء العالم يمثلها 250 لاعباً من مختلف الفئات العمرية والأوزان.وفي هذا الصدد، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور أيمن الخزاعلة إن هذه المشاركة في رعاية تلك البطولات العالمية تنطلق من حرص الجامعة في دعم الأنشطة الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والاهتمام بكل ما من شانه أن يرتقي بالمسيرة الرياضية الوطنية.تجدر الإشارة الى أن رياضة الجوجتسو من الرياضات القتالية التي اشتهرت بشكل واسع في الآونة الأخيرة، وتنظم لها العديد من البطولات في مختلف أنحاء العالم نتيجة الاقبال الكبير من فئة الشباب على ممارستها.