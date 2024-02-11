الصندوق الأردني للريادة يستثمر 5 ملايين دولار أميركي في MSA Novo

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أعلن الصندوق الأردني للريادة (ISSF) عن استثمار بقيمة 5 ملايين دولار أميركي في صندوق MSA Novo.ومن الجدير بالذكر أن MSA Novo هو صندوق استثماري يركز على الأسواق الناشئة تحت إدارة MSA Capital وهي شركة استثمار عالمية متعددة المراحل.وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة المهندس محمد المحتسب "نحن فخورون بهذه الشراكة مع صندوق MSA Novo وهو صندوق استثماري راسخ يتمتع بسجل حافل في دعم وتوسيع نطاق الشركات الناشئة، وقد أظهر صندوق MSA إيماناً عميقاً بالبيئة الريادية في الأردن من خلال تخصيصهم مبالغ للاستثمار في الأردن بما يعزز رأس المال الإضافي للشركات الأردنية الناشئة".من جانبه، صرح الشريك المدير لصندوق MSA Novoبن هاربورج: "لقد كان الصندوق الأردني للريادة من أول المستثمرين الذين دعموا رؤية MSA لجلب الاستثمارات العالمية إلى مجال ريادة الأعمال في الشرق الأوسط. وفي هذه العملية، قامت MSA بخلق فرص عمل عديدة في الأردن. يشرفنا أن نحصل على ثقة الصندوق الأردني للريادة، صندوق حيوي وفاعل في تطوير وتمكين البيئة الريادية في الأردن ونحن في صندوق MSA Novo نتطلع إلى المشاركة الفاعلة لتحقيق هذا الهدف في الأردن".يشار إلى أن هذا الاستثمار يقدم فرصاً جديدة للشركات الناشئة الأردنية ويزودها بالتمويل اللازم للتوسع والازدهار في الأسواق المحلية والعالمية التنافسية. ويدل على أت الصندوق الأردني للريادة ملتزم بدعم الابتكار وخلق فرص العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية في الأردن.