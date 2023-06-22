الخميس 22 حزيران 2023
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العبدلي يجدد نفق المشاة ويعيد افتتاحه كمنصة تحتضن الأعمال الفنية والمعروضات التاريخية والتراثية

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العبدلي
أعاد العبدلي، الوسط الحضاري للعاصمة عمّان والذي يقدم تجربة تحاكي نمط الحياة العصري، افتتاح نفق المشاة الذي يربط البوليفارد بالعبدلي مول، بإطلالة مختلفة ليشكل منصة تحتضن الأعمال والتحف الفنية والمعروضات التاريخية والتراثية، وذلك بالتعاون مع كل من العبدلي مول وأمانة عمّان الكبرى.اضافة اعلان

وسيستهل العبدلي الفعاليات التي يقيمها ضمن مبادرته، بعرض مجموعة من مقتنيات متحف السيارات الملكي الأردني بحلول نهاية الشهر الجاري ولغاية 3 أشهر حتى الخامس عشر من أيلول المقبل.

ويسلط العبدلي الضوء من خلال هذه المبادرة في مرحلتها الأولى، على عمل المتحف ومجموعة مقتنياته التي تحكي كل واحدة منها قصة تربطها بتاريخ الأردن والعائلة الهاشمية، فيما سيتعاون ضمنها في مراحلها اللاحقة مع شبكة مختارة من المؤسسات والهيئات غير الحكومية وغير الربحية المحلية والمعنية بالفن والتراث والتاريخ، لنشر التاريخ والفن وإيصاله لأكبر شريحة، وبالتالي الارتقاء بالوعي المعرفي والذائقة الفنية للمواطنين والمقيمين والسياح من زوار العبدلي الذي يكتظ بهم خلال الموسم الصيفي.
ومن أهم المقتنيات التي سيعرضها العبدلي في النفق: دراجات تعتبر بمثابة تحف فنية، كدراجة إنديان النارية 1929، وسيارة BMW طراز 100K-1990، ودراجتي منكي، بالإضافة لملابس ومعدات القيادة الخاصة بالدراجات النارية.
وتعد هذه المبادرة واحدة من البرامج العديدة التي تحرص شركة العبدلي للاستثمار والتطويرعلى تنفيذها، لتقدم لزوار هذه الوجهة أفضل تجربة ترفيه بما في ذلك الترفيه الهادف الذي يليق بهم ويتفوق على توقعاتهم بما يحافظ على مكانته ضمن أعلى قائمة الوجهات المفضلة لقضاء الأوقات النوعية، مثرياً المشهد الثقافي والفني، ومرتقياً بموقع المملكة على الخارطة الإقليمية والعالمية الثقافية والفنية، وهو ما يسهم في تعزيز جاذبيتها السياحية.

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