العبدلي يستضيف الدورة الرابعة لمهرجان عمان السينمائي الدولي 2023 – أول فيلم

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يواصل العبدلي، الملاذ الحضاري للعاصمة عمّان، تعزيز مكانته كمساحة تحتضن الفن وتحتفي بألوانه وتدعم انتشارها وتطورها، من خلال دعمه المستمر لمهرجان عمّان السينمائي الدولي في دورته الرابعة، التي تعقد تحت شعار "بدايات وحكايات" خلال الفترة ما بين 15-22 آب من العام الجاري 2023، والتي تقدم مجموعة استثنائية من الأفلام المختارة، فضلاً عن إقامة العديد من الأنشطة المخصصة للمهنيين في مجال السينما من أنحاء العالم.وباعتباره شريكاً داعماً للمهرجان منذ انطلاقته وبدايته التأسيسية، يستضيف العبدلي العديد من عروضه وأنشطته على مسارح دور سينما السيارات في منطقة العبدلي، والتي جهزت خصيصاً لهذه الغاية.وقد أعربت إدارة العبدلي عن فخرها بدعم المهرجان للسنة الرابعة على التوالي، لما له من أهمية كبيرة باعتباره من المحافل الفنية الدولية الهامة، ولأهدافه الرامية للارتقاء بالحركة الفنية المحلية وتسليط الضوء عليها، والتي تتماشى مع أهداف العبدلي الذي يركز على إثراء المشهد الحضاري في المملكة وتعزيز مظاهره، سواء من خلال عمله كمقصد حيوي نابض الحياة يقدم لزواره الترفيه الهادف الذي يزيد من تميز تجربتهم ضمنه، أو كمنصة للحراك الفني والإبداعي، وهو ما يرتقي بمكانة المملكة على خارطة السياحة والفن، كما يسهم في تحفيز الاستثمارات.وتعتبر هذه الاستضافة جزءاً من برامج العبدلي التي يستمر بتنفيذها خلال العام دعماً للفنون وللمواهب والخبرات الفنية، والتي تعتبر امتداداً لجهوده المثمرة عبر مسيرته.ويشار إلى أن مهرجان عمان السينمائي الدولي 2023– أول فيلم سيعرض 56 فيلماً من عامي 2022 و2023، تشمل أفلاماً روائية ووثائقية طويلة عربية ودولية وأفلاماً عربية قصيرة من 19 دولة، جميعها تعرض للمرة الأولى في الأردن، من ضمنها 11 فيلماً في عرض عربي أول و5 أفلام في عرض عالمي أول، ستتنافس على جائزة "السوسنة السوداء"