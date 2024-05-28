 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"العربي الإسلامي" يرعى منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي"

"العربي الإسلامي" يرعى منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي"
"العربي الإسلامي" يرعى منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي"
 تأكيدا على دور البنك العربي الإسلامي الدولي في دعم ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجال الاقتصاد الرقمي، قام البنك العربي الإسلامي الدولي برعاية منتدى " استثمر في الاقتصاد الرقمي" والذي افتتحه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة مندوبا عن  صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزيرة الاستثمار خلود السقاف وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، بتنظيم من غرفة تجارة الأردن وبالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية،  وذلك بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والباحثين في الاقتصاد الرقمي وممثلين عن الهيئات الدولية والحكومات والوزارات المعنية من مختلف الدول وكبار رجال الأعمال بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.اضافة اعلان
ويهدف المنتدى الذي عقد تحت شعار (عمان عاصمة الاقتصاد الرقمي) إلى بناء آلية دائمة لتعزيز فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي في المملكة الأردنية الهاشمية وبقية دول منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى مناقشة القواعد المؤسسية ليس فقط لبناء مستقبل الاقتصاد الرقمي  في الأردن  وإنما في كافة الدول التي تنضوي تحت لواء منظمة التعاون الإسلامي وذلك لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وقال مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي بأن رعاية ومشاركة البنك في هذا المنتدى جاءت من أهميته في تقديم عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي لدول منظمة التعاون الإسلامي وذلك لامتلاكه مقومات ومميزات جغرافية واقتصادية تجعله بيئة استثمارية متميزة، مؤكدا على أن البنك يوفر كافة الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة والتي تساهم بشكل فاعل في إنجاز المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في هذا المجال خاصة وأن كثير من القطاعات تعتمد عليها في تسيير أعمالها.
وقدم خليل الحاج توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن والشيخ عبدالله صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية درعا تكريميا إياد العسلي مدير عام البنك العربي الإسلامي تقديرا لمشاركة ودعم البنك لفعاليات المنتدى ومبادراته الدائمة بدعم مختلف نشاطات غرفة تجارة الأردن.
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