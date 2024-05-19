 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"العربي الإسلامي" يفتتح فرع الزرقاء في موقعه الجديد

جانب من افتتاح البنك العربي الإسلامي الدولي العمل في الزرقاء-(من المصدر)
جانب من افتتاح البنك العربي الإسلامي الدولي العمل في الزرقاء-(من المصدر)
 باشر البنك العربي الإسلامي الدولي، العمل في فرع الزرقاء بموقعه الجديد في شارع السعادة، حيث تكمن أهمية هذا الموقع بما تحتويه المنطقة من مشاريع ومحلات تجارية مميزة، وذلك في إطار خطة البنك الاستراتيجية التي يتبعها لتوسيع وتحديث شبكة فروعه المنتشرة في أنحاء المملكة للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء في مختلف مواقعهم، وفق أفضل المعايير.اضافة اعلان
وافتتح الفرع  رئيس مجلس الإدارة “محمد سعيد” شاهين، وبحضور المدير العام إياد العسلي وعدد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية والرسمية والشعبية في محافظة الزرقاء، والذين عبروا عن شكرهم واعتزازهم  بالبنك العربي الإسلامي الدولي.
وفي معرض حديثة نوه إياد العسلي، إلى أن نقل الفرع إلى موقعه الجديد يأتي تماشياً مع خطة البنك الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير وتحديث شبكة فروعه، والتي تتم استنادا إلى احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم من خلال توفير الأساليب التي تتيح تجربة مصرفية أفضل للعميل وتمكينه من الحصول على أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، في أقل وقت وجهد وبأعلى معدلات الجودة، وهو الهدف الذي يسخر له البنك كل إمكاناته المادية والبشرية والفنية، مبيناً تميز البنك في التفاعل مع المجتمع بمختلف قطاعاته الاجتماعية والاقتصادية ضمن مسؤوليته الاجتماعية والاقتصادية النابعة من هوية البنك كمؤسسه إسلامية وطنية أردنية، وأضاف العسلي، “أن ركائز العمل لدينا في البنك العربي الإسلامي الدولي تتمثل بالحفاظ على زبائننا كأولوية من أولويات عملنا من خلال السعي الدؤوب والمتواصل نحو تحديث وتطوير عملياتنا المصرفية الإسلامية، ومستويات خدماتنا ذات الجودة العالية لعملاء البنك.
وتم تصميم الفرع الجديد وفقاً لأحدث النظم والتجهيزات لتقديم حزمه من الخدمات والمنتجات المبتكرة للأفراد والمؤسسات، من شأنه أن يسهم إيجابيا في توسيع وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه.
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