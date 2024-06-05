 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العلوم التطبيقية تتميز ضمن أفضل 851-900 جامعة حول العالم وفق تصنيفQS ‎ العالمي

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العلوم التطبيقية تتميز ضمن أفضل 851-900 جامعة حول العالم
تبوأت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة مرتبة متقدمة في تصنيف QS العالمي بإنجازٍ تاريخيٍ جديد، إذ ارتقت إلى المرتبة 851-900 ضمن أفضل الجامعات عالمياً، ويعكس هذا التقدم في التصنيف العالمي الجهود الجادة والمتواصلة التي تبذلها جامعة العلوم التطبيقية في تطوير بيئة تعليمية متميزة وتعزيز مكانتها بين الجامعات العالمية المرموقة التزاماً في تحقيق التميز والتطور المستدام في مجال التعليم العالي، لا سيما أنها الجامعة الخاصة الأولى التي تحصل على 5 Stars Plus في التقييم العالمي QS Stars Rating.اضافة اعلان
إنها خطوةٌ نحو تحقيق الريادة الأكاديمية وبناء مستقبل واعد للتعليم والتعلُّم في المنطقة والعالم، وتأتي هذه الإنجازات كنتيجة لتفاني وتفوق أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب في تحقيق أهداف الجامعة النبيلة التي تنسجم مع متطلبات العصر والتطلع إلى آفاق مستقبلية بخطىً مدروسةٍ سعياً للتميز والارتقاء بطلبتنا الأعزاء وتأهيلهم لسوق العمل مسلّحين بقدرات ومهارات وخبرات أكثر تطوراً وإبداعاً؛ تُصنَع بعقول وأخلاق نخبةٍ من الأساتذة والعلماء والباحثين الذين نعتزُّ بقدراتهم وإنجازاتهم الأكاديمية والبحثية المشهود لها بالتميز المحليّ والعالميّ.
دام الإنجاز حليفًا لجامعة العلوم التطبيقية الغرّاء، ودامت النجاحات والتقدّم المستمر حاضرًا ملموسًا ومستقبلاً مضيئًا.
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