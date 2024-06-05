العلوم التطبيقية تتميز ضمن أفضل 851-900 جامعة حول العالم وفق تصنيفQS ‎ العالمي

إنها خطوةٌ نحو تحقيق الريادة الأكاديمية وبناء مستقبل واعد للتعليم والتعلُّم في المنطقة والعالم، وتأتي هذه الإنجازات كنتيجة لتفاني وتفوق أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب في تحقيق أهداف الجامعة النبيلة التي تنسجم مع متطلبات العصر والتطلع إلى آفاق مستقبلية بخطىً مدروسةٍ سعياً للتميز والارتقاء بطلبتنا الأعزاء وتأهيلهم لسوق العمل مسلّحين بقدرات ومهارات وخبرات أكثر تطوراً وإبداعاً؛ تُصنَع بعقول وأخلاق نخبةٍ من الأساتذة والعلماء والباحثين الذين نعتزُّ بقدراتهم وإنجازاتهم الأكاديمية والبحثية المشهود لها بالتميز المحليّ والعالميّ.
دام الإنجاز حليفًا لجامعة العلوم التطبيقية الغرّاء، ودامت النجاحات والتقدّم المستمر حاضرًا ملموسًا ومستقبلاً مضيئًا.