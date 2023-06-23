الجمعة 23 حزيران 2023
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الفوسفات الأردنية بين "اقوى 100 شركة في الشرق الاوسط" للعام ٢٠٢٣

شركة مناجم الفوسفات الأردنية
شركة مناجم الفوسفات الأردنية
حلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية في المركز 71 بين اقوى 100 شركة حسب فوربس الشرق الأوسط، اذ بلغت القيمة السوقية للشركة 4.1 مليار دولار.

وتقدمت الشركة 11 مركزا عن العام الماضي 2022، بعد أن كانت في المركز 82، بحسب فوربس متخطية عددا من كبريات الشركات والبنوك في المنطقة في القائمة التي اعلنتها فوربس اليوم الثلاثاء، وضمت اقوى 100 شركة الأكبر والأكثر قيمة وربحية في المنطقة.اضافة اعلان


وحسب “فوربس”، تعمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية في قطاعين متكاملين هما التعدين وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وتملك 4 مناجم للفوسفات في الأردن، وبلغت مبيعاتها للعام الماضي 2.5 مليار دولار، وصافي ارباحها 1 مليار دولار، فيما بلغت اصول الشركة 2.9 مليار دولار.

كما بلغ اجمالي انتاج الشركة من الفوسفات الخام للعام الماضي بحسب فوربس، 11.3 مليون طن بزيادة بلغت 12.4% مقارنة بالعام 2021.

كما وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية في شهر أيار من العام الماضي وفق فوريس، مذكرات تفاهم واتفاقات بقيمة 1.5 مليار دولار، مع عدد من الشركات الهندية المتخصصة في مجال الاستثمار في الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية.

وكانت شركة مناجم الفوسفات الاردنية، حققت العام الماضي اداء متميزا وانجازا غير مسبوق في الانتاج والارباح والمبيعات، وتعد من اهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.

واعدت فوربس قائمتها لاقوى 100 شركة في منطقة الشرق الاوسط، استنادا الى المعلومات والبيانات المالية التي جمعتها من القوائم المجمعة للشركات، وأسواق المال في دول المنطقة.

وتم تصنيف الشركات وفقًا للمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2022، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي تم حسابها بناء على إغلاقات الأسواق في 30 نيسان من العام  2023.

كما استبعدت قائمة فوربس الشركات التي لم تفصح عن القوائم المالية المجمعة والمدققة لعام 2022، حتى 25 نيسان 2023.
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