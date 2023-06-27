الثلاثاء 27 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

" الفوسفات الأردنية" تهنئ الملك وولي العهد والأردنيين بعيد الأضحى المبارك

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جلالة الملك وولي العهد
يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة وجميع العاملين فيها، من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بأسمى آيات التهنئة والمباركة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان

ضارعين إلى المولى العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته والأسرة الهاشمية الكريمة والشعب الأردني العزيز بالخير واليمن والبركات.

وكل عام والوطن وأنتم بألف خير
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