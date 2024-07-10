 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القدس للتأمين تباشر أعمالها من مقرها الجديد في العاصمة عمّان

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مقر شركة القدس للتأمين الجديد
أعلنت شركة القدس للتأمين في بيانٍ لها وتحت شعار "ابتكارٌ واستدامة"، عن انتقال مركزها الرئيسي الى المقر الجديد، في منطقة الجندويل بالعاصمة عمان اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 تموز الجاري، يأتي هذا الانتقال ضمن إطار استراتيجية الشركة للتوسع وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات متميزة لعملائها.اضافة اعلان

بمساحة تتجاوز الستة آلاف متر مربع يوفر الموقع الجديد، الكائن في شارع الملك عبد الله الثاني، بيئة عمل ديناميكية مجهزة بأحدث التقنيات الإلكترونية والرقمية، مما يعزز من كفاءة الاعمال ويضمن تقديم خدمات عالية المستوى للعملاء. كما يضم المقر الجديد مواقفاً لاصطفاف المركبات مخصصة لاستقبال كافة عملاء الشركة وزوارها بشكل ميسّر ودون عناء.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة شركة القدس للتأمين، خالد عليان: "يمثل هذا الانتقال خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز مكانتنا كشركة موثوقة ومبتكرة في سوق التأمين الأردني، مما يعكس التزامنا بتحقيق أعلى معايير الجودة والخدمة."

من جهته،  قال الرئيس التنفيذي لشركة القدس للتأمين، عماد مرار: "إن انتقالنا إلى المقر الجديد يمثل بداية فصل جديد من رحلة القدس للتأمين والتي تمتد على مدار ما يقارب الخمسين عاماً، و نعتزم من خلال مقرنا الجديد، أن نحسن تجربة عملائنا وشركائنا وأن نقدم خدماتٍ تأمينيةٍ تلبي تطلعاتهم المتجددة."

وقد قامت الشركة مؤخراً، بالإعلان عن  هويتها المؤسسية الجديدة، والتي تتضمن وعداً بتقديم أفضل الخدمات في كافة الأوقات، حيث كشفت الشركة عن تغيير شعارها، مع الحفاظ على اسمها الرائد في قطاع التأمين الأردني. وقد اعتمدت الشركة شعاراً جديداً يعكس الحداثة والتراث على حد سواء. حيث ميز الشعار الجديد، حفاظه على رمز قبة الصخرة المشرّفة، والذي كان موجوداً في كافة شعاراتها السابقة، ليكون رمزًا للتراث والحضارة، حيث تم تصميمه بخطوطٍ تجريديةٍ رشيقة لتعكس الحداثة  والرغبة بالابتكار والابداع على الدوام.

هذا والتزمت شركة القدس للتأمين لعملائها بالاستمرار بتقديم أعلى مستويات الخدمات التأمينية للأفراد والشركات، مع التركيز على جعل العميل محور أعمالها، وتؤكد الشركة على التزامها بتحقيق رؤيتها المتمثلة بأن تصبح الأكثر ابتكارًا وموثوقية والأقرب إلى الناس، وهي تسعى إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إلهام الأفراد والعائلات والشركات بأن يعيشوا حياةً مطمئنة، من خلال حصولهم على حلول تأمينيةٍ عمليةٍ وسهلة ِالتطبيق رقميًا وبأعلى مستويات الجودة. ومن أهم أهداف الشركة أيضاً هو أن تساهم في تمكين جيلٍ مطمئنٍ من خلال جعل الحماية التأمينية في متناول الجميع.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الشركة على الإنترنت:   www.jico.jo



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