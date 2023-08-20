الأحد 20 آب 2023
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"القدس للتأمين" تطلق حملة "حقيبتي" لدعم الطلبة بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

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من حملة حقيبتي
مع انطلاقة العام الدراسي الجديد وبهدف تخفيف العبء عن الطلاب وذويهم، أطلقت شركة القدس للتأمين حملة "حقيبتي" بالتعاون مع بنك الملابس الخيري، والتي تهدف إلى توفير حقائب مدرسية وقرطاسية لصالح 150 طالباً وطالبة من المرحلة الأساسية.اضافة اعلان

هذا وتشمل الحملة - التي يشارك في تنفيذها وتنظيمها موظفو شركة القدس للتأمين - تقديم كسوة ملابس للأطفال المستفيدين، وذلك في صالة بنك الملابس الخيري الكائنة بمنطقة المحطة.

وتعكس حملة "حقيبتي" روح المسؤولية الاجتماعية لشركة القدس للتأمين، وتؤكد التزامها بتقديم الدعم للشباب والمجتمع في مجال التعليم، ما يعزز التواصل والتعاون بين الشركة والمجتمع المحلي، وخصوصاً في مجال بناء مستقبل أفضل للجيل الصاعد.




يذكر أن بنك الملابس الخيري تمكن منذ تأسيسه عام 2013 من خدمة أكثر من 1,300,000 منتفع
وتوزيع ما يزيد عن 7,800,000 قطعة ملابس على أبناء المجتمع المحلي، من خلال عدة برامج ينفذها
البنك على مدار العام بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية.

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