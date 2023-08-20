"القدس للتأمين" تطلق حملة "حقيبتي" لدعم الطلبة بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

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هذا وتشمل الحملة - التي يشارك في تنفيذها وتنظيمها موظفو شركة القدس للتأمين - تقديم كسوة ملابس للأطفال المستفيدين، وذلك في صالة بنك الملابس الخيري الكائنة بمنطقة المحطة.وتعكس حملة "حقيبتي" روح المسؤولية الاجتماعية لشركة القدس للتأمين، وتؤكد التزامها بتقديم الدعم للشباب والمجتمع في مجال التعليم، ما يعزز التواصل والتعاون بين الشركة والمجتمع المحلي، وخصوصاً في مجال بناء مستقبل أفضل للجيل الصاعد.يذكر أن بنك الملابس الخيري تمكن منذ تأسيسه عام 2013 من خدمة أكثر من 1,300,000 منتفعوتوزيع ما يزيد عن 7,800,000 قطعة ملابس على أبناء المجتمع المحلي، من خلال عدة برامج ينفذهاالبنك على مدار العام بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية.