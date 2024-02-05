الإثنين 05 شباط 2024
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المدن الصناعية توقع اتفاقية لتحديث دراسات طريق الربط الخارجي لمدينة الزرقاء الصناعية

المدن الصناعية توقع اتفاقية لتحديث دراسات طريق الربط الخارجي لمدينة الزرقاء الصناعية
المدن الصناعية توقع اتفاقية لتحديث دراسات طريق الربط الخارجي لمدينة الزرقاء الصناعية
وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية اليوم اتفاقية لتحديث الدراسات المرورية والهيدرولوجية ومراجعة التصاميم السابقة لمدخل المدينة وإجراء التعديلات اللازمة لوثائق عطاء تقاطع مدخل مدينة الزرقاء الصناعية مع طريق الزرقاء – الأزرق.اضافة اعلان

ووقع الاتفاقية عن شركة المدن الصناعية الأردنية نائب المدير العام عدي عبيدات وعن شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة مهندسون مستشارون المدير التنفيذي المهندس فادي بركات.

ووفق بيان لشركة المدن الصناعية الأردنية اليوم، فإن الاتفاقية تمهد لإجراء الأعمال الهندسية اللازمة لمدخل مدينة الزرقاء الصناعية وربطها بالطرق الرئيسية المحاذية لخدمة المدينة التي بدأت الشركة بتنفيذها مطلع العام الماضي.

وقال نائب المدير العام للشركة عدي عبيدات إن الاتفاقية تعتبر ضمن العديد من الاتفاقيات التي وقعتها الشركة مع بيوت الخبرة الهندسية لاستكمال أعمال المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية التي يتوقع الانتهاء منها خلال العام 2025.

وأكد عبيدات أن تقرير برنامج سير العمل يؤكد تسارع أعمال الإنجاز في المرحلة الأولى من المدينة التي يجري تطويرها على مساحة 1116 دونما من أصل 4700 دونم، وأنها تسير وفق المخططات والمدد الزمنية المتفق عليها مع شركات التنفيذ والإشراف الهندسي التي أحيلت عليها الأعمال في المدينة.

وأوضح أن شركة المدن الصناعية الأردنية تعوّل الكثير على مشروع مدينة الزرقاء الصناعية، حيث يعتبر أحد أهم مشاريع الشركة الاستراتيجة ويأتي ضمن خطتها التنفيذية للأعوام 2020 – 2025، كما أنه يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة للأعوام (2021-2023)، الرامي إلى إحداث التنمية في مختلف مناطق المملكة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب الأردني، بالإضافة إلى جعل المدن الصناعية الأردنية البيئة الأمثل للاستثمار الصناعي من خلال ما توفره من مزايا استثمارية وخدمات مساندة تسهل عمل الاستثمارات الصناعية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة مهندسون مستشارون، المهندس فادي بركات، إن الشركة ستجري الدراسات المرورية والهيدرولوجية ومراجعة التصاميم السابقة لمدخل المدينة وإجراء التعديلات اللازمة لوثائق عطاء تقاطع مدخل مدينة الزرقاء الصناعية مع طريق الزرقاء – الأزرق وفق بنود الاتفاقية، مشيدا بالتعاون القائم مع المدن الصناعية الاردنية في مختلف مشاريع الشركة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وتشمل أعمال المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية كافة الأعمال الإنشائية للمدينة وإقامة مبانٍ صناعية على مساحة 22 ألف متر مربع، كما تشتمل على أعمال الحفريات وتسوية القطع الصناعية، بالإضافة إلى شبكات البنية التحتية من مياه وكهرباء واتصالات وإنارة الشوارع وإطفاء الحريق، فضلا عن الأبنية الإدارية للمدينة التي تضم بين جنباتها مباني الخدمات وخزانات المياه.

يذكر أن شركة المدن الصناعية الأردنية وقعت مطلع العام 2023 اتفاقيتي التنفيذ والإشراف الهندسي لمشروع المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية مع شركتي مقاولات محلييتين، كما وقعت الشركة اتفاقية مع شركة الكهرباء الوطنية لإنشاء محطة تحويل رئيسية في موقع مدينة الزرقاء الصناعية لتزويد المدينة باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية اللازمة.

ويشار إلى أن مدينة الزرقاء الصناعية على بعد 30 كم إلى الشرق من مدينة الزرقاء باتجاه الأزرق وعلى بعد 15 كم عن المنطقة الحرة في الزرقاء، حيث  تتميز بموقعها الإستراتيجي القريب من الطرق الدولية المؤدية إلى العراق وسوريا والسعودية، ما يجعلها محط اهتمام ونقطة جذب للمستثمرين، إضافة إلى تحفيز المشاريع الصناعية القائمة بالمنطقة للعمل ضمن حدودها والاستفادة من المزايا والحوافز التي ستوفرها داخلها على غرار المدن الصناعية الأخرى التي تديرها شركة المدن الصناعية الأردنية والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى وفرة الأيدي العاملة وقربها من مناطق السكن والخدمات.
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