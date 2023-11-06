المستشفى التخصصي يرسل قافلة مساعدات طبية لدعم القطاع الصحي في غزة

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تم تحريك قافلة مكونة من عدة شاحنات محملة بكافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لدعم القطاع الصحي في غزة بما قيمته 100 ألف دينار أردني، بحضور رئيس وأعضاء هيئة المديرين في المستشفى التخصصي وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.حيث أكد الدكتور فوزي الحموري على ضرورة تكاتف الجهود خلف القيادة الهاشمية الرشيدة والتي تقود جهوداً حثيثة عربياً ودولياً لحماية المدنيين في غزة، ووقف الحرب وايصال كافة المساعدات والمستلزمات الطبية لمعالجة الجرحى والمصابين جراء العدوان الصهيوني الغاشم.وأشار الحموري أنه لمن واجبنا جميعاً أن نهبّ لنصرة أهلنا في فلسطين وتحديداً في قطاع غزة وتزويدهم بالمستلزمات والمواد والمستهلكات الطبية والخيوط الجراحية وكل ما يلزم من المساعدات الإغاثية الطارئة اللازمة خاصة بعد توقف عدد كبير من مستشفيات القطاع عن العمل بسبب القصف العشوائي من قبل جيش الاحتلال وبسبب انقطاع الكهرباء والوقود ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى العدد الكبير جداً من الجرحى والذي يفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي في غزة.كما ويأتي تجهيز هذه القافلة ضمن المبادرات التي يطلقها أو يشارك بها المستشفى التخصصي على حد سواء لمساعدة الأهل في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، وسبق أن نفذ المستشفى التخصصي حملة تبرع بالدم تحت عنوان "نفديكم بدمائنا" والتي شهدت إقبالا كبيرا من آلاف الأردنيين وحققت الحملة رقماً قياسياً حيث أنها أكبر حملة تبرع بالدم في تاريخ الأردن تتم بإشراف بنك الدم الوطني، بالإضافة الى توقيع اتفاقية مع جمعية الإغاثة الطبية العربية لعلاج الجرحى المصابين من الأشقاء في قطاع غزة والذين اصيبوا جراء العدوان الصهيوني الغاشم، وذلك ضمن حملة " جراحك جراحنا يا غزة" لعلاج 500 جريح من غزة .