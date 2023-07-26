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المعاصرة لتزويد المعدات تسلم أسطول مركبات إم جي لشركة إيفيس”Avis Car Rental” لتأجير السيارات السياحية في الأردن

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المعاصرة
الأردن، 26 يوليو 2023 – قامت الشركة المعاصرة لتزويد المعدات، الوكيل والموزع الحصري لعلامة إم جي البريطانية الرائدة في المملكة، متمثلة بمدير الأساطيل جمال عصفور، بتسليم اسطول من سيارات إم جي لشركة إيفيس “Avis Car Rental”  لتأجير السيارات السياحية في الأردن يوم أمس الثلاثاء 24\7\2023.  اضافة اعلان

وصرح مدير أساطيل المعاصرة  جمال قائلاً  "فخورين بان نقوم بتلبية طلب السادة شركة ايفيس” Avis Car Rental” لتأجير السيارات السياحية في الأردن ، والتي تعد من الشركات المرموقه على صعيد النقل المتخصص وتأجير السيارات السياحية، ونشكرهم على اختيارهم لسيارة إم جي بريطانية المنشأ والتي تتمتّع بلمسات جمالية أنيقة ومقاييس عالية من التجهيزات وأحدث التقنيات المبتكَرة، إضافة لمواصفات السلامه العالية والتي تعد من اولويات شركة ام جي ".

وقام باستلام السيارات مدير تطوير الأعمال السيد مطر السايس مندوبا عن السيد هاشم أبو سمرة، نائب المدير العام لشركة إيفيس “Avis Car Rental”لتأجير السيارات السياحية في الأردن  والذي من جانبه صرح “لقد أثبتت إم جي  مؤهلاتها ، ليس فقط في الأردن ولك ولكن في جميع أنحاء العالم. وذلك بفضل مجموعة منتَجاتها الحالية التي تتمتّع بلمسات جمالية أنيقة ومقاييس عالية من التجهيزات وأحدث التقنيات المبتكَرة، إضافة لحصولها على الضمان الرائد من نوعه في السوق من المُصنِّع مباشرة.

تستمر ’إم جي‘ بتحقيق نمو مضاعَف الأرقام منذ أن باشرت عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، لتصل إلى زيادة مبيعاتها بنسبة 40 بالمئة. والآن، أصبحت ’إم جي‘ بين أول 6 علامات تجارية للسيارات في المنطقة، وهي تتابع الريادة عبر زيادات كبيرة بالحصص السوقية.
الشركة المعاصرة في تطلع لتوسيع نطاق هذه الشراكات الإستراتيجية وهدفها أن تصبح إم جي السيارة الأولى في السوق الأردني تخدم جميع القطاعات وجميع الاحتياجات.
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