الإثنين 04 أيلول 2023
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المعاصرة لتزويد المعدات "وكلاء سيارات إم جي في الأردن" تطلق حملة بعنوان "لحماة الوطن والأجهزه الأمنية قسط سيارتك بالسعر النقدي بدون ارباح" مع البنك الاسلامي الأردني

Image _ Army Offer
من المصدر
أعلنت المعاصرة لتزويد المعدات "وكلاء سيارات إم جي في الأردن" بالتعاون مع البنك الإسلامي الاردني عن توقيع مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها لخدمة منتسبي القوات المسلحة الأردنية وجميع الاجهزة الامنية المؤهلين للإستفادة من الإعفاء الجمركي على السيارات بمناسبة مرور 99 عام على إنطلاقة سيارات إم جي في بريطانيا. اضافة اعلان

حيث اصبح الان بالامكان تملك  سيارة إم جيSTD 5 موديل 2023 عند تحويل الراتب الى البنك الاسلامي الاردني،  من خلال تقسيطها بالسعر النقدي بدون اضافة ارباح وبشروط ميسره لتشمل دفعة أولى 999 دينار، بقسط شهري 99 دينار ، مدة سداد تصل  لغاية  ثمان سنوات .

إضافة إلى ذلك فإن سعر المركبة يشمل رسوم التسجيل والترخيص ، التأمين الشامل VIP ، كفالة مصنعية لمدة ست سنوات أو 200,000كلم (أيهما أسبق).

ويأتي هذا التعاون مع البنك الاسلامي الاردني في إطار إستراتيجية الشركة المعاصرة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لمنتسبي للقوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية ، وتوفير كل ما يليق بهم لمساندتهم في تأمين مستوى معيشي يلبي تطلعاتهم، وذلك كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية وواجبنا الذي يحتم علينا رد الجميل لهم لما قدّموه من جهود وتضحيات، والذي نجسد عبر تأديته روح الأسرة الأردنية الكبيرة المتعاضدة. 

تتميّز "إم جي موتور" بأنها تضع العملاء دوماً في قلب كل ما تقوم به. وتعي الشركة جيداً أن شراء سيارة يُعدّ استثماراً بارزاً، ولهذا السبب تسعى دوماً لمنح العملاء القيمة الأفضل. وتشكّل عروض "إم جي" في الأردن أحد الأمثلة على كيفية العمل للتميُّز بكل شيء لضمان استفادة العملاء للحد الأقصى من تجربة مُلكية "إم جي".

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