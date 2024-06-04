 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المكحل: التعلم المستمر والتطوع من أولويات إيجاد الوظيفة للخريجين الجدد

محاضرة
محاضرة


إربد - تقول مديرة دائرة تسهيلات الأفراد في البنك الأردني الكويتي، ديمة المكحل، على الموظف أن يكون على اطلاع على آخر التطورات في مجال عمله، والذي يتحقق من خلال حضور دورات تدريبية والقراءة والتعلم بشكل مستمر، اضافة إلى التعلم من الأخطاء والحرص على عدم تكرارها.

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وبينت المكحل، خلال جلسة ضمن برنامج اسأل الخبير المالي والبنكي، الذي تنفذه مؤسسة إنجاز بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي، أن على الطالب المشاركة في النشاطات الجامعية وأيام التوظيف التي تنظمها البنوك والمؤسسات بشكل دوري، والمنتديات الطلابية، إضافة إلى التطوع.


وأشارت خلال الجلسة التي عقدت في جامعة جدارا بمحافظة إربد، إلى أن الطلاب بعد الجامعة بحاجة إلى الحصول على شهادات مهنية متخصصة مهمة في المجال المالي المصرفي، وهناك العديد من هذه الشهادات: CMA،  CPA، CFA، وهي دورات وشهادات مهمة، خصوصاً في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نشهده.


المكحل بينت أن برنامج اسأل الخبير المالي يهدف إلى توعية الطلبة، من خلال عقد جلسات حوارية معهم، وإرشادهم لكيفية اختيار وظائفهم المستقبلية،  تم تسليط الضوء على موضوع تمكين المرأة في المجتمع الأردني، وبشكل خاص في البنك الأردني الكويتي متمثلا بادارته العليا وبتوجيهات شخصية من رئيسه التنفيذي السيد هيثم البطيخي ملتزم بتعزيز التنوع والمساواة والشمول في سياسته وقد اعطى اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة حيث بلغت نسبة النساء العاملات 40% من إجمالي الموظفين، وهي تعتبر أعلى نسبة بين البنوك.


تحدثت المكحل عن مسيرتها الأكاديمية والمهنية، التي بدأت البكالوريوس بتخصص الجغرافيا، في الجامعة الأردنية، ثم دبلوم عالي بتخصص المالية والمصرفية، في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، ثم حصلت على العديد من الدورات التدريبية التي تخص مجال عملها، والتي أسهمت بتطورها بشكل كبير.


بعد الجامعة كان لديها شغف العمل في المجال المصرفي والبنكي، فتقدمت لوظيفة في البنك الأردني الكويتي وحصلت على فرصة للعمل في فرع العبدلي بوظيفة خدمة العملاء، لمدة عامين.


في الوقت ذاته، تقدمت لدراسة درجة الماجستير، تقول المكحل إن مرحلة العمل والدراسة مدة عامين ونصف كانت صعبة، لكن في مرحلة الشباب يكون الشخص قادراً أكثر على الصبر والعطاء، ومن خلال دعم البنك المعنوي وتشجيعه، مرت هذه المرحلة بسلاسة.


تشير إلى أنها بدأت العمل في البنك من خلال فتح الحسابات وإيداع الشيكات، والخدمات المصرفية الخاصة بالعملاء لمدة عامين، ثم تقدمت بطلب نقل إلى الإدارة، كضابط ائتمان لتسهيلات الأفراد، عملت في هذه الوظيفة مدة 7 سنوات، بعدها ترقت لتصبح قائد فريق، لـ7 سنوات أخرى، وكانت مرحلة انتقالية لأن هذه الوظيفة تطلبت منها إتقان مهارة الإدارة والإشراف، بعد ذلك حصلت على ترقية أخرى، وهي منصب مديرة تسهيلات الأفراد، منذ عام 2021، أي أن مدة خدمتها في البنك مايقارب 19 عاماً.


وبينت المكحل أن محاولة تخطي منطقة الراحة في العمل مهم، وهي حالة تعني الاستقرار الذي يصيب الشخص عندما يعتاد على أعماله بعيدا عن التحديات والمخاطر، إذ تخطت هذه المرحلة عندما أصبحت تعمل بمجال الإدارة، وهو الأمر الذي تطلب منها مهارات إدارية على مستوى عالي، ودورات متخصصة، وأصبحت تقرأ وتطرح التساؤلات، وساعدها ذلك على التطور والخروج من هذه المنطقة، ثم بدأت بتحقيق النجاح.


ومن أهم العوامل التي ساعدتها على النجاح، هو دعم البنك المستمر، سواء المادي أو المعنوي، وتقديم الدورات التدريبية الداخلية والخارجية، إضافة إلى الرؤيا والهدف الواضح والشغف، فعلى الشخص وضع لنفسه هدف مستقبلي والتخطيط ووضع اطار زمني واضح لتحقيقه، وحب الوظيفة التي يعمل بها، حتى يتمكن من العطاء بشكل أكثر.


ومن العوامل التي أشارت لها المكحل هي التخصص والتميز؛ على الشخص منذ وقت الدراسة معرفة ماذا يود أن يصبح في المستقبل، ووضع مسار مهني والسير به، الأمر الذي ساهم بتحقيق الإنجازات في المكان الذي تعمل به الآن.
وأكدت المكحل أهمية إيجاد شبكة علاقات قوية، التي تساعد الموظف بالحصول على النصائح، والاستفادة من خبرات الاخرين، ويمكن تحقيق ذلك من خلال حضور المناسبات المهنية والتواصل الفعال، وعلى الموظف الالتزام بقوانين السلوك المهني والأخلاقي، وذلك يضمن تحقيق الثقة والاحترام في بيئة العمل.


وبينت المكحل دور البنك الأردني الكويتي في تأهيل الطلبة لسوق العمل، فلدى البنك برنامج تدريبي لطلبة الجامعات يهدف إلى تأهيلهم لسوق العمل، من خلال عقد برامج تدريبية للطلبه، إضافة إلى أن أوائل الجامعات وخصوصا في تخصصات إدارة الأعمال  عادة ما يتم  تعينهم في البنك.


وأشارت إلى أن على الشخص العمل على تطوير ذاته، والإيمان بقدراته، من خلال تقبل النفس مع قبول الاختلاف مع الاخرين، وعدم المقارنة مع الآخرين، تحدث مع نفسك بأمور إيجابية، فما تتحدث به مع نفسك، ستجده مستقبلا، بحسب قانون الجذب، وأضافت، أنصحكم بالقراءة حول قانون الجذب الغائب عن حياتنا، والذي يفيد بشكل كبير، وهو بالمختصر كيف تفكر، كيف ستكون حياتك لاحقا، فالتفكير الإيجابي، يجذب الأمور الإيجابية في الحياة والعكس صحيح.


وأكدت على  أهمية التواصل والاختلاط مع الأشخاص الإيجابيين لانهم سيؤثرون في افكارنا وسلوكياتنا بشكل ايجابي، وان اعظم سبب للتوفيق ليس الذاء والشهادات وانما النية الخالصة لوجه الله والتوفيق والرزق من الله هو الأساس.


وتحدثت المكحل في الختام عن دائرة تسهيلات الأفراد، وهي دائرة مهتمة بمراجعة طلبات قروض الأفراد، بكل انواعها، إسكان، سيارات، شخصي، والبطاقات الائتمانية، وإعداد الدراسات الائتمانية والتحليل المالي للبيانات المالية للعملاء وتحليل القدرة على السداد، تقييم  مخاطر العملاء، اجراء الاستعلامات عن العملاء،  وضع التوصيات الائتمانية اللازمة، إضافة إلى مراجعة المنتجات البنكية باستمرار للإبقاء على الميزة التنافسية بين البنوك.

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