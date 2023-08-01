الثلاثاء 01 آب 2023
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المنقذين في سرايا العقبة ووتربارك من بين الأفضل في الأردن

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سرايا العقبة
في اليوم العالمي لتقدير المنقذين، تحيي سرايا العقبة ووتربارك منقذيها على جهودهم الدؤوبة في العمل وتقدم لهم هدايا خاصة بهذه المناسبة عرفاناً لهم بإنجازاتهم المميزة.اضافة اعلان
كما يوحي الاسم، فإن المنقذين هم الاشخاص الذين يحرصون على مد يد العون والحفاظ على سلامة الأفراد بسبل شتى. ليس من السهل أن يصبح الشخص منقذًا، فهو اختيار مهني لا يمكن إلا لعدد قليل من الشجعان المضي به. فإن المنقذين يخضعون للعديد من التدريبات والاختبارات قبل القيام بواجباتهم اليومية، مما يعني تعريض حياتهم للخطر أحيانًا لإنقاذ الآخرين.
إن المنقذين في سرايا العقبة ووتربارك، تجربة الأردن المائية التي على أصولها، والأولى من نوعها في مدينة العقبة، شديدي الفخر والاعتزاز بوظيفتهم باعتبارهم اللبنة الأساسية في نظام السلامة العامة للحديقة المائية. يرجع الفضل لهؤلاء الأبطال الخارقين بشعور الضيوف بأمان شديد أثناء قضائهم يوم ممتع تحت أشعة الشمس وتحت أعين المنقذين اليقضة في سرايا العقبة ووتربارك.
باعتبارها أكثر الحدائق المائية أمانًا في الأردن، توظف سرايا العقبة ووتربارك أكثر من أربعين شخصًا للعمل كمنقذين كل صيف، حيث يخضعون لتدريب شاق يتضمن ترخيص كل منقذ قبل بدءهم بحمل عوامة الإنقاذ. لا يمكن لأي منقذ أن يحل محل حذر وحيطة الوالدين والأصدقاء والعائلة، ولكن المستجيبون الأوائل في حديقة سرايا العقبة المائية مدربون على مسح وتفحص المياه بعناية وانتباه بحثًا عن أي علامة استغاثة والاستجابة الفورية.
يخضع المنقذون في سرايا العقبة ووتربارك لعمليات تدقيق شاملة من قبل شركة إليس وشركاؤه بشكل دوري، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال التدريب على الألعاب المائية وسلامتها. فأثناء عملية التدقيق، يأتي مدقق  إليس  بشكل غير معلن ويقوم باختبار المنقذين للتأكد من أن طريقة مسحهم وتفحصهم للمياه تتوافق مع المعايير، إلى جانب اختبار مهاراتهم في الإنقاذ.
يمثل المنقذين في سرايا العقبة ووتربارك كنزاً وثروة لا يمكن التفريط بها، وقد جلبوا الشرف إلى الحديقة المائية من خلال تجاوزهم بنجاح تدقيقات موسمي عام 2022 و2023 من شركة إليس وشركاؤه وحصلوا على أعلى درجات فردية لعدة مرات متتالية.
بفضل أبطال سرايا العقبة ووتربارك الخارقين تلتزم الحديقة بتزويد ضيوفها على الدوام بأعلى معايير السلامة.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.
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