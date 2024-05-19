 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) وجمعية خريجي الأردن (KAAJ)تنظم فعالية لصناعة الحرف بالخرز للأطفال الصم وضعاف السمع

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فعالية
نظمت جمعية خريجي الوكالة الكورية للتعاون الدولي في الأردن (KAAJ) فعالية لـ16 طفلًا صمًّا وضعاف السمع بالتعاون مع اللجنة المحلية لمركز التأهيل المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة.اضافة اعلان

جرت الفعالية في مخيم الشهيد بإربد، حيث قام أحد المعلمين الذين لديهم خبرة في الحرف اليدوية بتعليم الأطفال كيفية صنع الإكسسوارات والحرف باستخدام الخرز. هدفت هذه الفعالية إلى توفير فرصة فريدة لهؤلاء الأطفال للمشاركة في التعلم العملي.

من خلال هذه الفعالية، تسعى KAAJ إلى تمكين هؤلاء الأطفال، وتوفير فرص لهم للتعبير عن أنفسهم، وبناء الثقة بأنفسهم، واكتساب المهارات اللازمة لمعيشتهم المستقبلية.

تأسست جمعية خريجي برامج كويكا في الأردن عام 2008 كمنصة لأكثر من 1062 مشاركًا في برامج كويكا التدريبية للحفاظ على علاقة التعاون الوثيق بين الأردن وجمهورية كوريا وتقويتها ، ونظمت كاج العديد من الأنشطة الخيرية للتنمية المحلية في الأردن بالتعاون مع مكتب كويكا الأردن.
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