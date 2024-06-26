 
الأربعاء 26 حزيران 2024
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"امبيرو انفستمنت" تنطلق من دبي للتوسع في المنطقة وإفريقيا

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"امبيرو انفستمنت" تنطلق من دبي للتوسع في المنطقة وإفريقيا

وقّع ممثلو شركات عربية وإيطالية وإفريقية مذكرة تعاون لإطلاق شركة "امبيرو انفستمنت" لضخ استثمارات في العديد من القطاعات في دولة الإمارات ومدينة دبي أهمها قطاع العقار والتجزئة.

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ووقع المذكرة مؤنس الخطيب رئيس مجلس إدارة شركة "تارجت بلس"، ومحمد رمضان الرئيس التنفيذي لشركة "امبيرو ميلانو" الإيطالية، لتأسيس كيان اقتصادي جديد تحت اسم شركة "امبيرو انفستمنت دبي"، المتخصصة في العديد من قطاعات الاستثمار في مختلف دول العالم.


وتم التوقيع خلال مؤتمر عقد في دبي نظمته "أمبيرو" للفعاليات و"هايفرز دبي"، بحضور جاكلين ميكول وزيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الكونغو برازفيل، وكيلسبي فينوتشيارا سفير إيطاليا لدى الإمارات، وباباكر أندياي سفير السنغال لدى الإمارات، ودياباي فاكابا سفير ساحل العاج لدى الإمارات، وخالد بن شيخ قنصل المملكة المغربية في دبي، إضافة إلى العديد من المستثمرين.


وقال مؤنس الخطيب: إن التعاون المشترك مع شركة "امبيرو ميلانو" أسهم في ولادة شركة عملاقة وكيان اقتصادي جديد تحت مسمى شركة "امبيرو انفستمنت دبي"، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم استثمار نحو 100 مليون دولار في قطاع التجزئة في دبي، كما تخطط لإقامة العديد من المشروعات في مختلف المجالات والتي ستسهم في نمو كيانين من أفضل الكيانات الاقتصادية في الإمارات وإيطاليا انطلاقا من دبي.


وأضاف الخطيب أن الكيان الاستثماري الجديد اختار دولة الإمارات للانطلاق منها إلى المنطقة وإفريقيا نظرا للسمعة الطيبة التي تحظى بها الدولة في توفير البيئة الاقتصادية للاستثمار في مختلف القطاعات.

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