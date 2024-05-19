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انطلاق أعمال الشراكة بين The Tank ومسرّعة الأعمال Startupbootcamp

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انطلاق أعمال الشراكة بين The Tank ومسرّعة الأعمال Startupbootcamp
أعلنت شركة أمنية اليوم، عن انطلاق أولى أعمال شراكة حاضنتها لريادة الأعمال "The Tank"، ومسرّعة الأعمال Startupbootcamp، في مقر الحاضنة في مجمع الحسين للأعمال، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة معالي السيد أحمد الهنانده.اضافة اعلان
وعقدت "The Tank" لقاءاً تعريفياً بحضور عدد من المسؤولين في شركة أمنية، وشركة Startupbootcamp، والرياديين وممثلي وسائل الأعلام.
كانت شركة أمنية  أعلنت في شهر آذار من العام الحالي عن شراكة مع شركة Startupbootcamp،  المصنفة ضمن أفضل 5 مسرعات أعمال على مستوى العالم، لتشغيل وإدارة حاضنة أمنية لريادة الأعمال "The Tank"، في خطوة تهدف إلى تنشيط وتفعيل دور "The Tank" في دعم وتطوير الشركات الناشئة في الأردن.
من جهته، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة  أحمد الهنانده إن:"بيئة ريادة الأعمال أثبتت طوال العقدين الماضيين، بأنها واحدة من أكثر البيئات الريادية ديناميكية، ومواكبة للتطورات العالمية حيث يعتبر الأردن من قادة الريادة والابتكار في المنطقة العربية حيث صدر عدد كبير من المشاريع الريادية الناجحة التي استطاعت ان تثبت نفسها على المستوى الإقليمي والعالمي كما يزخر الأردن بالريادين القادرين على صنع الفرق والمستقبل ".
وتوقع أن تعزز هذه الشراكة من واقع البيئة الريادية في المملكة، وأن تسهم في تحقيق استراتيجية شركة أمنية المتمثلة بزيادة  تأثير حاضنتها The Tank بصورة إيجابية على البيئة الريادية في المملكة."
من جهتها، طرحت المدير التنفيذي لدائرة الاتصال المؤسسي لشركة أمنية وجيهة الحسيني استراتيجية شركة أمنية في دعم التقنيات الناشئة، ومواكبة التطوّرات التي يشهدها السوق، سواء من حيث التقنيات أو من حيث تغير انماط الاستهلاك.
وأكدت الحسيني أن شراكة أمنية و Startupbootcampجاءت لخدمة بيئة ريادة الأعمال، التي ستنعكس إيجابا على تنافسية الاقتصاد الوطني، ولفت أنظار المستثمرين، بسبب المكانة التي احتلتها "The Tank"، كمسرعة أعمال، والسمعة الطيبة والخبرة التي تحظى بها Startupbootcamp.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه على أهمية دعم رواد الأعمال كونه عاملًا رئيسيًا في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف القطاعات. ووضح قمحيه أن الشركات الناشئة التي يقودها رواد الأعمال تُساهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد من خلال ابتكار حلول جديدة وتقديم منتجات وخدمات غير مسبوقة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ Startupbootcamp  ابراهيم سكسك، إن الشراكة مع حاضنة The Tank”"، ستتيح لنا العمل مع الشركات الناشئة في الأردن، والتي وصلت إلى مكانة متقدمة على مستوى إقليم الشرق الأوسط، ما سيساعدنا على نقل خبراتنا للسوق الأردني، والتعرّف عن كثب على التحديات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في الأردن، ومواجهة هذه التحديات.
وأضاف أننا سنعمل خلال الفترة المقبلة على استقطاب خبراء ومختصين من مختلف المجالات لتوجيه الشركات الناشئة التي تعمل تحت مظلة “The Tank”، مع التركيز على التخصصات الحيوية الجديدة كالأمن السيبراني والـ 5G وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
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