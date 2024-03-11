الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اوتوبيت تكنولوجيا التحكم الذكي صناعة اردنية بدعم من جيدكو

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

-السيد حسام الحياري، هل لك ان تعرفنا بشركة اوتوبيت؟

اوتوبيت هي شركة ريادية تكنولوجية متخصصة في صناعة اجهزة الذكاء المنزلي قليل التكلفة.اضافة اعلان

-ما هو الدافع لتأسيس شركة اوتوبيت؟
كان الدافع لتأسيس هذه الشركة هو الرغبة بوجود شركة اردنية تصنع منتج محلي عالي التقنية اسوة بالدول المتقدمة بحيث يكون بمتناول يد الجميع وقادر على المنافسة محليا وعالميا.

-متى بدأت فكرة تأسيس الشركة ؟
في عام ٢٠١٩ بدأت بإجراء البحث و اتلطوير على مدار ٣ اعوام و من ثم تم قبولي في حاضنة الاعمال التابعة لجامعة الامير حسين التقنية The Core و احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد. في الحاضنة  تم التركيز على تطوير مهاراتي الخاصة بالاعمال حتى توصلت لإنشاء شركة تقنية تطور و تصنع منتجات حسية و رقمية قادرة على التحكم بالمنازل عن بعد.

-ما هي التحديات التي واجهت الشركة ؟
احد اكبر التحديات التي واجهتني هي التمويل. حيث بدأت بتمويل تطوير المنتج من مالي الخاص و لكن شركات التصنيع الرقمي تحتاج لمبالغ كبيرة في المراحل الاولى فكان لا بد من اكمال تمويل الشركة من خلال جهات استثمارية او مانحة تدعم مثل هذا النوع من الشركات.

-ما الذي دفعك للتوجه لجيدكو؟
طرقت عدة ابواب لإيجاد تمويل للشركة لكن تبين لي ان البيئة الاستثمارية في الاردن لدعم الشركات الناشئة غير جاهزة بشكل كامل بتمويل شركات التصنيع الرقمي. لذا توجهت للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) و هي مؤسسة حكومية تدعم المنشأت الصغيرة الصناعية و الحرفية و الزراعية و الخدمية. و كان ذلك بداية عام ٢٠٢٣ حيث شاركت ببرنامج اسمه إعمل مشروعك

-كيف استفدت من جيدكو؟
من خلال برنامج اعمل مشروعك، تم تقديم الدعم المالي لي ما ساهم بشكل كبير في استكمال تطوير الشركة لتبدأ في تصنيع منتج متكامل قابل للإستخدام من قبل اصحاب المنازل و الشركات

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