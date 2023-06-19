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فعَّالية خاصة بأصحاب المشاريع والشركات العقارية في عمَّان

ايكيا تقدم حلول وخدمات ايكيا للأعمال

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ايكيا تقدم حلول وخدمات ايكيا للأعمال
عمَّان، 19 حزيران 2023 – بحضور سعادة سفيرة السويد لدى الأردن، السيدة ألكسندرا ريدمارك، نظَّمت ايكيا، العلامة التجارية الرائدة في عالم المفروشات المنزلية في الأردن، فعَّالية خاصة للتعريف بـ"ايكيا للأعمال"، الحلول المثالية لأي عمل تجاري، من الألف إلى الياء.اضافة اعلان

أقيمت الفعَّالية في عمَّان، يوم 19 حزيران، وكانت بضيافة فريق إدارة ايكيا الأردن بقيادة مدير المعرض  أندرس وستني.

عرَّف ويستني "ايكيا للأعمال" بأنها "الشريك" الذي يمكن الوثوق به في عالم الأعمال والمشاريع، ومعها يمكن أن يكتسب الطرف الآخر خبرة في التأثيث بسهولة. كما أنها توفر الحلول الشاملة بتكلفة معقولة تناسب جميع قطاعات الأعمال؛ الصغيرة منها والكبيرة.
وفي كلمة الترحيب بالحضور، قال وستني: "يسعدنا أن نرحب بكم اليوم لنستعرض معكم ما تقدمه ايكيا للأعمال. إنها عبارة عن شريك رائع في كل ما تحتاج إليه. مهما كان حجم أو طبيعة عملك، سواء كانت شركة استشارية، مكتب كبير أو مبنى سكنياً. مقهى، أو صالون، أو حتى متجر أزياء. مهما كانت احتياجاتك، سواء أردت تجديد المكان بأكمله أو مجرد إجراء تحديث بسيط. سواء كنت بحاجة لتأثيث المساحة بالكامل، أو فقط المطبخ، أو ربما إضافة بعض الإكسسوارات فقط. سواء كنت تريد أن تنجز كل شيء في الوقت نفسه أو على مراحل. نحن إلى جانبك في كل ما تحتاجه، ومتى تحتاجه، لنقدم إليك الأفكار الملهمة والنصائح المبتكرة، وبالطبع، حلولنا الذكية والعملية وبأسعار معقولة. لست مضطراً للبحث بعيداً، لدينا كل ما تحتاجه".

تم تنظيم الفعَّالية خصيصاً لكي يستفيد منها أصحاب شركات البناء والعقارات السكنية، وكانت فرصة مهمة جداً للمشاركين لمعرفة المزيد عن الحلول التي توفرها ايكيا للأعمال لهذه القطاعات. وتركزت على حلول وخدمات مطابخ ايكيا. فمن خلال عرض حي لكيفية تركيب المطبخ، اكتسب المشاركون رؤى قيمة ليس فقط حول التصاميم الجميلة لمطابخ ايكيا، بل وأيضاً حول تنوع المجموعة، والجودة مع ضمان لمدة 25 عاماً. وكذلك حلول التخزين الذكية والموفرة للمساحة مهما كان حجم مطبخك، بالإضافة إلى مجموعة واسعة خاصة بتنظيم محتويات الأدراج والخزانات بطريقة مبتكرة.
وتابع وستني: "المطبخ جزء أساسي من كل منزل. واليوم، نريد التأكيد على الحلول التي توفرها ايكيا للشركات التي تحتاج إلى تأثيث مطابخ كاملة. نستطيع أن نُبسط عليك الأمور قدر الإمكان؛ فنحن إلى جانبك خطوة بخطوة، من بداية المشروع وحتى نهايته فيما أنت تستمتع بمشاهدة مطبخ أحلامك يتحول إلى حقيقة. سنهتم بكل شيء، من رفع القياسات والتخطيط إلى التركيب. سنقدم لك العديد من الحلول والألوان والوظائف المختلفة وبأسعار معقولة. تصاميم وأنماط مختلفة تناسب ذوقك وميزانيتك. نستطيع أن نصمم لك مطبخاً متكاملاً، على ذوقك الخاص، ويلبي جميع رغباتك واحتياجاتك. وأخيراً، وليس آخراً، صحيح أن مطابخ ايكيا مصممة لتتمكن من تركيبها بنفسك، ولكن يمكننا تقديم يد المساعدة في أي خطوة حسب رغبتك".

بعد تقديم الشرح التوضيحي عن مطابخ ايكيا، دعا ويستني المشاركون الضيوف إلى اعتبار ايكيا للأعمال الشريك الأفضل لأي احتياجات تأثيث. وقال: "نحن في ايكيا نريد أن نكون إلى جانبك لمساعدتك على تحقيق مشروع أحلامك. لدينا فريق عمل مؤلف من أخصائيين ومستشارين، موجودون دائماً لخدمتك. وهم على أتم الإستعداد للإهتمام بك وتقديم النصائح المفيدة والحلول المناسبة بما يتناسب مع احتياجاتك، وبالطبع مع ميزانيتك أيضاً. لدينا كل ما تحتاجه".

واختتم ويستني، قائلاً:"نود أن نعرب عن عميق امتناننا لوجودكم معنا هنا. لقاؤنا اليوم يمثل بداية لما نأمل أن يكون شراكة طويلة الأمد مع مزيد من قصص النجاح في المستقبل".



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لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع جيهان العقاد / مديرة التسويق  / jehan.al-aqqad@IKEA.jo
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