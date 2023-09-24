الأحد 24 أيلول 2023
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بدء التحضيرات لقمة صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية الـ12

بدء التحضيرات لقمة صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية الـ12
بدء التحضيرات لقمة صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية الـ12
بدأ مختبر الألعاب الأردني، أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، التحضيرات لعقد قمة صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في الفترة ما بين (3ـ9) تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بمشاركة متوقعة لألف وخمسمائة من المهتمين بقطاع صناعة الألعاب الإلكترونية.اضافة اعلان

وستشمل القمة في نسختها المحدثة لهذا العام والتي تستمر لمدة أسبوع واحد أقاليم المملكة الثلاثة، حيث ستكون بدايتها من مدينة "أم قيس" الأثرية في شمال المملكة مرورا بمنطقة البحر الميت ومدينة البتراء وصولا إلى العقبة جنوباً، بالإضافة إلى تنظيمها مسابقة الرياضات الإلكترونية (Esport).

كما ستشهد القمة مجموعة واسعة من الفعاليات والجلسات المشتركة لتكون فرصة لكافة المهتمين للاطلاع أكثر على عالم صناعة الألعاب داخل المنطقة وخارجها، بمشاركة الخبراء والمختصين المحليين والعالميين.

وسينطلق في منطقة البحر الميت على هامش القمة المؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية "Pocket Gamer Connects" الذي يستضيفه مختبر الألعاب الأردني منذ العام 2019 وذلك يومي (4 و5) تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات وبالشراكة مع شركة Steel Media البريطانية، حيث يعتبر هذا المؤتمر فرصة للمشاركين للاطلاع على كل ما هو جديد في هذه الصناعة لتعزيز قدراتهم في مجالات الاستثمار، الترويج للمنتج، استخدام التقنيات المنوعة.

من جهة أخرى، ستكون القمة التي يدعمها مختبر الألعاب الأردني بمثابة ترجمة عملية لرؤية التحديث الاقتصادي في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال التوعية بأهمية صناعة الألعاب ومساعدة الشباب على تطوير أفكارهم وتعليمهم أسس تصميم الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى التشبيك بين الشباب الأردني المهتمين في هذا المجال والشركات العالمية.

كما ستعزز القمة باعتبارها نافذة سياحية وضع المملكة على الخريطة العالمية كوجهة سياحية، حيث سيطلع من خلالها المشاركون على أبرز المناطق السياحية في المملكة وستعقد عدد من الأنشطة والفعاليات المتخصصة في عدد من المدن السياحية المتمثلة بـ"أم قيس" والبتراء والعقبة، إضافة إلى وادي رم والبحر الميت.

وستحتضن مدينة العقبة عددا من الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية واستعراض المهارات والمواهب الاستثنائية، حيث ستشهد عددا من الجلسات النقاشية مع أبرز الخبراء، إضافة إلى تنظيم معرض الألعاب الإلكترونية بالتعاون مع شركات محلية وعالمية، وتنظيم نهائي مسابقة الرياضات الإلكترونية.

وفي مدينة البتراء، سيتم إنشاء منطقة للألعاب الإلكترونية تعرض نماذج لصناعات الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى تنظيم مسابقة للرياضات الإلكترونية، كما سيتم عقد عدد من الجلسات النقاشية المتخصصة في مدينة "أم قيس" الأثرية.

إلى ذلك، سيتم على هامش القمة تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الرياضيات الإلكترونية الأردنية "IBMEDIA" الذي يمثل خطوة هامة في ترسيخ مكانة الأردن كنواة للإبداع في مجال الألعاب الإلكترونية والتأثير في ساحة الرياضات الإلكترونية محلياً وعالمياً.

كما سيتزامن انعقاد القمة مع الإعلان عن الفائزين بمسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية التي تستهدف طلبة المدارس من مختلف محافظات المملكة ممن تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 16 عاما.

وتعد القمة من أكبر الملتقيات في صناعة الألعاب الإلكترونية في المنطقة، وتشكل فرصة للمطور الأردني والعربي والعالمي للتواصل من خلال ورش العمل والنقاشات مع الشركات والمتحدثين للاطلاع على آخر ما توصل إليه عالم صناعة الألعاب الإلكترونية من تكنولوجيا وطرق نشر وتسويق منتجات وتحقيق إيرادات.

يشار إلى أن مختبر الألعاب الأردني يعقد قمة صناعة الألعاب الإلكترونية منذ عام 2011 بشكل سنوي.
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