بدران يرعى تخريج الفوج العاشر من طلبة التعليم المستمر بجامعة البترا

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جاءت كلمة بدران خلال رعايته حفل تخريج الفوج العاشر من طلبة مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة البترا، وقال بدران "علينا فتح برامج تعلمية تدريبية جديدة تلبي حاجات السوق ينخرط فيها الأفراد لأيام أو لأسابيع أو أشهر، وفق متطلبات البرنامج التعلمي، لمهارة معينة مطلوبة في سوق العمل، تؤدي إلى شهادة في المهارة نفسها وليس إلى درجة علمية"، مضيفًا أن الطلب على المهارات مهما كان مصدرها، أصبح كونياً لا يقتصر على السوق الضيق محلياً.وقال بدران "لدينا فائض كبير من الدرجات العلمية، ويجب أن يذكر في الشهادة الحقل التخصصي التطبيقي والساعات التي تلقاها الطالب المتدرب. ويجب أن تكون متطلبات الالتحاق مرنه بهذه البرامج أو الحزم التعليمية التدريبية، بعضها يتطلب دراسة إعدادية وأخرى يتطلب الدراسة الثانوية والبعض الآخر يتطلب بكالوريوس جامعي كقاعدة يرتكز عليها برنامج التعليم المستمر، وفق متطلبات البرنامج المعرفي.هذه المرونة أصبحت ضرورة لتزويد السوق بحاجاته المتسارعة دون انتظار للدراسة والدرجة العلمية التي تأخذ سنوات طويلة، وقد لا يحتاجها سوق العمل مستقبلاً"، مشيرًا إلى أن "الطريق الوحيد والأقل كلفة والأكثر فاعلية لمجابهة تحديات السوق هو تنمية مهارات معرفية جديدة".وقال بدران "نحن نعيش حالياً في عالم متغير، متسارع في النمو والتطور التكنولوجي. هذا النمو يخلق مجتمعات حديثة في متطلباتها لمواد جديدة ومهارات متجددة، لتلبية حاجات التغيير، وتزويد النهضة بعوامل الإنتاج والمهارات المناسبة لحاجات سوق العمل المتجددة"، موضحًا أن " فالمنظومة التعليمية التعلمية الحالية نموذج تعليمي بطيء بمخرجاته، بطيء بتعديل مناهجه وطرائق تدريسه لتلبيه حاجات السوق، في عالم سريع التغير.وقال مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة البترا سعد المغربي "نحتفل اليوم بتخريج الفوج العاشر من خريجي مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وقد حقق المركز رسالته والأهداف التي أسس من أجلها في تأهيل المتدربين.وأضاف المغربي أن المركز استطاع خلال الاثنى عشر عاماً الماضية تخريج ما يقارب أحد عشر ألف متدرب شاركو في الدورات التدريبية القصيرة بالإضافة إلى تخريج مايزيد على أربعة آلاف خريج من طلبة الدبلوم التدريبي المؤهلين والمدربين في ثماتية تخصصات. مضيفًا "استطاع المركز الحصول على عدد من الإعتمادات الدولية والشهادات المهنية، حيث تم اعتماده لعقد الامتحانات الدولية لقيادة الحاسوب وهو مسؤول عن التدريب وعقد الامتحانات ، بالاضافة لإعتماده من قبل شركة ETS امديست الاردن لامتحان التوفل IBT وفي مجال IT فقد تم اعتماده ليكون مقراً لأكاديمية CISCO".