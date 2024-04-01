بريطانيا تطلق تصريح سفر الكترونى (ETA) جديد يسمح لدول الخليج والاردن بالدخول الى المملكة المتحدة

في عصرنا هذا، أصبحت الرحلات الدولية أكثر سهولة ويسرًا بفضل التطورات التكنولوجية، ومن بين هذه التطورات تصريح السفر الإلكتروني (ETA) للحصول على تأشيرة بريطانيا، والذي يعد خطوة مهمة نحو تسهيل عملية السفر إلى المملكة المتحدة. هذا المقال يهدف إلى تقديم نظرة شاملة عن تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، شروطه، كيفية الحصول عليه، وأهميته للمسافرين إلى بريطانيا. اضافة اعلان



· ما هو تصريح السفر الإلكتروني (ETA)؟

تصريح السفر الإلكتروني (ETA) هو تصريح سفر يتطلب من المسافرين من دول معينة مثل التي لا تحتاج إلى فيزا لدخول المملكة المتحدة الحصول على تصريح مسبق قبل السفر. أُطلق هذا النظام رسميًا في 25 أكتوبر 2023، وهو يهدف إلى تعزيز أمان الحدود وتسهيل عملية المراجعة والتحقق من بيانات المسافرين قبل وصولهم إلى المملكة المتحدة.

· لماذا تم إدخال نظامETA ؟

الهدف من إدخال نظام ETA هو تعزيز أمن وكفاءة عمليات التحقق على الحدود البريطانية من خلال فحص المسافرين قبل وصولهم إلى المملكة المتحدة. يساعد هذا النظام في التعرف على أي مخاطر محتملة والتعامل معها بشكل فعّال، مما يسهم في ضمان سلامة وأمن البلاد.

· كيف يمكن للمسافرين التقديم للحصول علىETA ؟

التقديم للحصول على تصريح ETA يتم بشكل كامل عبر الإنترنت. فيجب على المسافرين ملء استمارة طلب تشمل معلومات شخصية، تفاصيل جواز السفر، وغيرها من المعلومات ذات الصلة. بعد إكمال الطلب ودفع الرسوم المطلوبة، يتم معالجة الطلب وإصدار التصريح إذا تمت الموافقة عليه.

· من يحتاج إلى تصريحETA ؟

برنامج تصريح ETA مفتوح حاليًا لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، بالإضافة إلى المسافرين من دول أخرى معفاة من فيزا بريطانيا. هذا يعني أن المسافرين من هذه الدول يجب عليهم الحصول على تصريح ETA قبل السفر إلى المملكة المتحدة.

· مزايا نظام تصريح ETA

تعزيز الأمان: يساعد نظام ETA في تحديد وإدارة المخاطر المحتملة قبل وصول المسافرين إلى حدود المملكة المتحدة.

سهولة الإجراءات: يوفر نظام ETA للمسافرين طريقة سهلة وسريعة للحصول على إذن بالسفر دون الحاجة لزيارة سفارة أو قنصلية.

تسهيل عبور الحدود: يقلّل نظام ETA من التأخيرات على الحدود من خلال المعالجة المسبقة لبيانات المسافرين.

وإطلاق نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) يُعد خطوة مهمة نحو تسهيل عملية السفر إلى المملكة المتحدة، مع تعزيز أمان وكفاءة الإجراءات على الحدود، من خلال تبسيط عملية التقديم وتقديم طرق أسهل للحصول على إذن بالسفر، يُظهر نظام ETA التزام المملكة المتحدة بضمان سلاسة وأمان رحلات جميع زائريها.