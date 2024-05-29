بسطامي وصاحب الوكيل الحصري لعلامة نيسان في الأردن - تحصد جائزة "تحدّ المألوف"

حققت مجموعة بسطامي وصاحب – الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن - إنجازاً جديداً تضيفه إلى سلسلة من الإنجازات المرموقة التي حققتها على مدار عقود من تمثيلها للعلامة التجارية الكبرى "نيسان"، حيث حصدت المجموعة المركز الأول بجائزة "تحدّ المألوف" تقديراً لجهودها المتميزة في إطلاق Storm X، كأول محطة رصد جوّي متنقلة في الأردن والشرق الأوسط والتي تحملها سيارة أكس-تريل الجديدة من نيسان وبتجهيزات خاصّة وتقنيات تعتبر الأحدث بمجالها.
وتُعدّ جائزة "تحدّ المألوف" شهادةً قيّمة وغير إعتيادية تدل على تفاني وإبداع فريق العمل في نيسان الأردن، وتشير إلى أسلوب العمل المتقن من خلال تبني التقنية الحديثة ومجاراة الساحة العالمية وآخر ما وصل إليه عالم السيارات والتّقنية.
وبهذه المناسبة، عبر المهندس عكرمة محاسنة الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب عن فخره بفريق العمل، وأشاد بجهوده وتفانيه، وممّا جاء في قوله: "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في الشركة، أتقدّم بالشكر الجزيل لموظفينا على جهودهم الدؤوبة وأفكارهم الإبداعية والتي أدت بالنهاية إلى حصول الشركة على هذة الجائزة. هنيئاً لنا جميعاً، عائلة بسطامي وصاحب، على هذا الأنجاز." وأضاف بأن مسيرة المجموعة مستمرة في تحقيق الإنجازات والتوسع الاستثماري، وتوفير أحدث التقنيات لزبائنها في المملكة، والذي يتأتّى من خلال خطط استراتيجية محكمة، وتبنّي النهج الأكثر نجاعة عملياً وتسويقياً وحتى تقنيّاً.
وفي هذا الإطار، قال عبدالإله وزني، رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء لدى نيسان في الشرق الأوسط: “يُعدُّ تقديم جائزة ‘تحدّ المألوف’ إلى مجموعة بسطامي وصاحب شرفًا كبيرًا، تقديرًا لإبداعهم الاستثنائي، وتفكيرهم الاستراتيجي، وتنفيذهم المؤثر لمشروع Storm X. كما جاء اختيار سيارة الدفع الرباعي العائلية المتعددة الاستخدامات نيسان أكس-تريل ، كأول محطة رصد جوّي متنقلة يجعل من Storm X تأكيداً على التزام فريق عمل نيسان الأردن تقديم مبادرات مبتكرة تسهم في مكانة نيسان المميّزة في عالم السيارات. هذا الإنجاز لا يُحدِّد معيارًا جديدًا في تكنولوجيا السيارات ورصد الطقس فحسب، بل يشيد أيضًا بجهود مجموعة بسطامي وصاحب في تحدي المألوف."
يشار إلى أنّ جائزة "تحدّ المألوف" يتم منحها إلى شركاء نيسان التي تتبنى الأفكار المبتكرة، والتي تمتلك رؤية حديثة لأسلوب تطبيق المشاريع الجديدة وغير التقليدية، وهو الأمر الذي جسدته مجموعة بسطامي وصاحب من خلال إطلاق Storm X كأول محطة رصد جوي متنقل بالمنطقة، والتي تمثّل رؤية علامة نيسان التجارية ونهجها في تحدي المألوف.
وتسعى Storm X لتقديم حلولّ استثنائية وغير تقليدية لمشكلة نقص محطات الرصد الجوي في المنطقة، وقد نجحت في تحقيق أهدافها ببراعة، مما ساهم في تعزيز مكانة نيسان كعلامة تجارية رائدة في قطاع التكنولوجيا الحديثة.
نبذة عن مجموعة بسطامي وصاحب:
تأسست مجموعة بسطامي وصاحب في عمان عام ١٩٦٩، وهي الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن، ووكيل معتمد لسيارات BYD الكهربائية، لتكون اليوم حجر الزاوية في الأردن والشرق الأوسط في مجال الخدمات التكاملية التي تقدمها. تقدم المجموعة أعلى المعايير العالمية وأفضل الخدمات لسيارات نيسان وإنفينيتي وBYD من خلال منشآتها المميزة وكادر عملها المحترف.
ولدعم السوق الأردني بأحدث التكنولوجيا العالمية، عملت مجموعة بسطامي وصاحب على تزويد السوق الأردني بسيارات شركة BYD الكهربائية الصينية، معززة بذلك التزامها في كسب رضا عملائها في جميع الأوقات.
وشكّلت مجموعة بسطامي وصاحب علامة فارقة في مجال تجارة السيارات في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط بإطلاقها مجموعة من المنشآت لعرض السيارات بمختلف فئاتها، ومراكز الصيانة ووكلائها الفرعيين وبيع القطع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. إضافة إلى نظام متخصص يجمع بين التسويق والبيع وخدمات ما بعد البيع الرائدة، وبهدف واحد وهو ضمان أعلى درجات الحماية والرضى من العملاء، وهو أهم عناصر نجاحها. وتمتلك بسطامي وصاحب اليوم قاعدة متنامية من الزبائن، تخدمهم عبر صالات العرض، ومراكز الصيانة، إضافة إلى كوادرها من الموظفين المتخصصين الذين يزيد عددهم عن 200 موظف.
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