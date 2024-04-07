بسطامي وصاحب تقدّم "ذا آرك" خطة عمل نيسان الجديدة لدفع النمو وتنشيط الأسواق ضمن العديد من المناطق

وتركز خطة "ذا آرك" التي تعد بمثابة "جسر" يربط بين أهداف "خطة التحوّل Nissan NEXT" للسنوات المالية 2020-2023 ورؤية "طموحات نيسان 2030" طويلة المدى، لإطلاق منتجات على نطاق واسع، وزيادة حضور سياراتها الكهربائية واعتماد أساليب جديدة للهندسة والتصنيع، وتقديم تقنيات جديدة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية لزيادة المبيعات العالمية وتحسين الربحية.
وتتوافق منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا مع استراتيجية نيسان العالمية، بما يضمن نمو الحجم من خلال استراتيجية إقليمية مخصصة، والاستعداد للانتقال السريع إلى السيارات الكهربائية، بالتوازي مع الدعم الذي تقدمه مجموعة منتجات متوازنة من السيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق الداخلي، وكذلك نمو الحجم في الأسواق الرئيسية والانضباط المالي.
وتهدف نيسان من خلال هذه المبادرات إلى رفع مبيعاتها السنوية بمقدار مليون وحدة، حيث ستساهم منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا بنحو 300 ألف وحدة. ومن بين 16 سيارة كهربائية جديدة و14 سيارة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التي سيتم إطلاقها عالميًا، سيتم إطلاق خمس سيارات كهربائية جديدة كليًا وست سيارات محركات احتراق داخلي جديدة كليًا في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، والتي ستتضمن عددًامن أكثر طرازات نيسان شعبية لدى العملاء، ومن بينها "نيسان ليف".
وقال غيوم كارتييه رئيس نيسان في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا: "من خلال خطة عمل نيسان الجديدة، "ذا آرك"، أصبح لدينا خريطة طريق واضحة لمستقبل واعد، مع التركيز على النمو والقدرة على التكيف وتعزيز تنافسيتنا. وتتوافق منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا تمامًا مع هذه الخطة العالمية، وذلك في الوقت الذي نتقدم فيه نحو تعزيز عروض منتجاتنا في المنطقة، وتطوير حضور السيارات الكهربائية والتقنيات والاستفادة من شراكاتنا الاستراتيجية لدفعنا قدمًا نحو حقبة جديد."
وأضاف كارتييه: "من خلال هذه الخطة الشاملة، نسعى إلى دعم قدرتنا التنافسية وتحقيق المزيد من النمو. وأنا على ثقة من أننا سنحقق ذلك وسنوفر الأسس اللازمة لتحقيق رؤية "طموحات نيسان 2030"."
وستواصل نيسان الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية لدعم قدرتها التنافسية ومجموعة منتجاتها. وفي أوروبا، سيشهد التحالف مع رينو/امبير تقديم سيارة كهربائية مدمجة جديدة، لتحل محل "نيسان ميكرا"، وإطلاق سيارتين تجاريتين صغيرتين جديدتين. وفي أوقيانوسيا، ستستفيد نيسان من شراكتها مع شركة "ميتسوبيشي موتورز" لإطلاق شاحنة "بيك أب" جديدة حمولة 1 طن. وفي الهند، ستعمل نيسان على تعزيز تحالفها مع رينو لرفع مستوى حضورها التصنيعي، مع استعداد الهند للانضمام إلى المملكة المتحدة باعتبارها واحدة من مراكز التصدير الرئيسية في المنطقة.
التقدم على مستوى السيارات الكهربائية
من المقرر الآن طرح السيارات الكهربائية في جميع المناطق الفرعية في أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، مع استمرار ريادة نيسان في أوروبا من خلال استراتيجيتها العالمية للسيارات الكهربائية. وبحلول عام 2026، تتوقع نيسان أن يكون أكثر من 40% من مزيج مبيعاتها في أوروبا يتكون من سيارات كهربائية بنسبة 100%، وسيارات بنسبة 75% مجهزة للعمل بالطاقة الكهربائية.
وبالإضافة إلى الأهداف الخاصة بالمنتجات والمبيعات، تسعى نيسان إلى تحقق رؤية EV36Zero لتصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات، وذلك بالتوازي مع بدء إنتاج السيارات الكهربائية الجديدة في مصنع "سندرلاند" في المملكة المتحدة. ومن شأن هذا المشروع التحويلي الذي يجسد مخطط نيسان الشامل للتصنيع والقيادة بدون انبعاثات، أن يتيح للشركة بالتعاون مع شركائها، القدرة على استثمار ما يصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني.
وستشهد رؤية نيسان للمنظومة الشاملة للسيارات الكهربائية، تسويق تقنية "من السيارة إلى الشبكة" على المستوى التجاري، مع تقديم تقنية التيار المتردد ثنائي الاتجاه في سيارات نيسان الكهربائية خلال فترة الخطة، وذلك بدءًا من منطقة أوروبا. ومن خلال الاستفادة من الشراكات الجديدة في جميع أنحاء المنطقة، ستتضمن تقنية "من السيارة إلى الشبكة" من نيسان، توفير أجهزة شحن منزلية ثنائية الاتجاه بأسعار معقولة، والتي ستوفر فرصًا لمشاركة الطاقة المخزنة في بطارية السيارة مع شبكة الكهرباء، ما يقدم فرصًا جديدة للإيرادات لنيسان وبالتالي توفير فوائد عديدة لعملائها وللبيئة.
خطة ذا ارك: أبرز معالمها في المناطق الفرعية
الهند
خلال فترة تنفيذ خطة "ذا ارك"، ستطلق نيسان في الهند ثلاثة طرازات جديدة، مع خطط لزيادة حجم المبيعات ثلاث مرات، مستهدفة 95 ألف وحدة في عام 2026، بزيادة قدرها 63 ألف وحدة مقارنة بالسنة المالية 2023.
وسيقدم مصنع التحالف في تشيناي (RNAIPL) سيارتين جديدتين من سيارات نيسان متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى إطلاق سيارتين من سيارات رينو متعددة الاستخدامات. وعلى ضوء فرص التصدير الإضافية التي تمثل نحو 100 ألف وحدة بحلول عام 2026، ستنضم الهند إلى المملكة المتحدة كمركز تصدير رئيسي لنيسان في المنطقة. وخلال فترة الخطة على المدى المتوسط، ستواصل نيسان تطوير سيارة كهربائية جديدة سيتم تصنيعها في تشيناي.
أفريقيا
تستهدف نيسان خلال فترة تنفيذ خطة " ذا ارك" في أفريقيا، مضاعفة مبيعاتها في هذه المنطقة الفرعية إلى 110 ألف وحدة، بزيادة قدرها 56 ألف وحدة مقارنة بالسنة المالية 2023.
كما ستشهد فترة الثلاث سنوات أيضًا، استفادة العملاء الأفارقة من سيارتي الدفع الرباعي الجديدتين اللتين تم إطلاقهما من الهند. وبالإضافة إلى استمرار طرح تقنية e-POWER الفريدة من نيسان، تخطط نيسان أيضًا لتقديم سيارة كهربائية بالكامل للمستهلكين في جنوب أفريقيا بحلول نهاية خطة " ذا ارك ".
وستساعد هذه الإجراءات التي تركز على توسيع السوق وإدخال منتجات جديدة، على ضمان قدرة نيسان في أفريقيا على الاستفادة من النمو المتوقع لسوق السيارات وزيادة حصتها السوقية.
الشرق الأوسط
سيتم في منطقة الشرق الأوسط، طرح خمس سيارات نيسان متعددة الاستخدامات جديدة، من بينها السيارتين الجديدتين اللتين تم تصنيعهما وتصديرهما من الهند.
وتحدد خطة "ذا ارك" أيضًا، استراتيجية لإدخال السيارات الكهربائية إلى منطقة الشرق الأوسط، ما سيوفر نقطة انطلاق نحو التوسع بشكل أكبر، حيث تتطلع نيسان إلى الاستفادة من قوة علامتها التجارية الراسخة في هذه الأسواق المهمة لدفع المزيد من النمو.
أوروبا
ستصل خمس سيارات كهربائية جديدة خلال فترة خطة "ذا ارك"، من بينها نيسان "ليف" و"جوك" والبديل الكهربائي بالكامل لسيارة نيسان "ميكرا".
ستعمل نيسان أيضًا على الاستفادة من شراكتها مع "امبير" لإطلاق سيارة "إنترستار" تجارية والكهربائية بالكامل بالإضافة إلى سيارة تجارية جديدة بناءً على "فليكس إي فان" الكهربائية.
وللمساعدة على التحول نحو المستقبل الكهربائي بالكامل، تعمل نيسان على تطوير الجيل الثالث من تقنية e-POWER، وهي مجموعة محركات كهربائية فريدة من نوعها، والتي ستمثّل البوابة لتجربة قيادة السيارات الكهربائية الكاملة.
وفيما يتعلق بأداء المبيعات الإجمالي، تهدف نيسان في أوروبا إلى زيادة حجم مبيعاتها بنسبة 40% في نهاية فترة الخطة، بما يزيد عن 170 ألف وحدة.
أوقيانوسيا
خلال فترة خطة "ذا ارك"، ستطلق نيسان في منطقة أوقيانوسيا أربع طرازات جديدة، من بينها شاحنة "بيك أب" جديدة حمولة 1 طن، وذلك للاستفادة من شراكة نيسان مع ميتسوبيشي موتورز.
سيتم طرح سيارات كهربائية جديدة إضافية في منطقة أوقيانوسيا، على ضوء تسارع وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية.
وفي هذا السياق، أضاف كارتييه: "مع 140 سوقًا يبلغ تعداد سكانها نحو 3,8 مليار نسمة، تعد أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا منطقة شاسعة تتمتع بفرص هائلة. ومن خلال هذه الخطة الجديدة، سنقدم منتجاتنا وتقنياتنا الأكثر ابتكارًا، بما يضمن استعدادنا للمنافسة. وتماشيًا مع الاستراتيجية العالمية الموضحة في خطة "ذا ارك"، فإننا نعمل أيضًا على تحويل أعمالنا من الداخل إلى الخارج، وتحويل التحديات إلى فرص جديدة، وتأسيس تدفقات إيرادات إضافية وتعزيز ما لدينا من عروض القيمة لصالح عملائنا."
وتسعى خطة "ذا ارك" إلى ضمان تحقيق النمو والتحول في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، بما يضع الأساس لرؤية "طموحات نيسان 2030" ، التي تجسد رؤية نيسان على المدى الطويل، لتعزيز استدامة الشركة، والتوجه نحو عالم أنظف وأكثر أمانًا وشمولًا.
نبذة عن مجموعة بسطامي وصاحب:
تأسست مجموعة بسطامي وصاحب في عمان عام ١٩٦٩، وهي الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن، ووكيل معتمد لسيارات BYD الكهربائية، لتكون اليوم حجر الزاوية في الأردن والشرق الأوسط في مجال الخدمات التكاملية التي تقدمها. تقدم المجموعة أعلى المعايير العالمية وأفضل الخدمات لسيارات نيسان وإنفينيتي وBYD من خلال منشآتها المميزة وكادر عملها المحترف.
ولدعم السوق الأردني بأحدث التكنولوجيا العالمية، عملت مجموعة بسطامي وصاحب على تزويد السوق الأردني بسيارات شركة BYD الكهربائية الصينية، معززة بذلك التزامها في كسب رضا عملائها في جميع الأوقات.
وشكّلت مجموعة بسطامي وصاحب علامة فارقة في مجال تجارة السيارات في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط بإطلاقها مجموعة من المنشآت لعرض السيارات بمختلف فئاتها، ومراكز الصيانة ووكلائها الفرعيين وبيع القطع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. إضافة إلى نظام متخصص يجمع بين التسويق والبيع وخدمات ما بعد البيع الرائدة، وبهدف واحد وهو ضمان أعلى درجات الحماية والرضى من العملاء، وهو أهم عناصر نجاحها. وتمتلك بسطامي وصاحب اليوم قاعدة متنامية من الزبائن، تخدمهم عبر صالات العرض، ومراكز الصيانة، إضافة إلى كوادرها من الموظفين المتخصصين الذين يزيد عددهم عن 200 موظف.
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