الثلاثاء 29 آب 2023
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بنك الأردن يدعم حملة "حقيبتي 8" بالتعاون مع جمعية قوافل الخير للإغاثة والتنمية

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حملة حقيبتي
بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، دعم بنك الأردن مشروع "حقيبتي 8"، التي تنفذها جمعية قوافل الخير للإغاثة والتنمية تحت شعار # احملها_عني، وذلك امتداداً لدوره التنموي والإنساني الذي يجسد معه أواصر التكافل والتضامن مع مختلف الشرائح المجتمعية خاصة في المناطق الأقل حظاً، والذي يركز ضمنه على رعاية الطلاب والمساهمة في تقليص العبئ عن أولياء أمورهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.اضافة اعلان

وفي إطار هذا الدعم، قدم بنك الأردن بمشاركة موظفيه، 300 حقيبة مدرسية مجهزة بكافة المستلزمات الأساسية للدراسة، مشتملة على القرطاسية المتكاملة، مسلماً إياها للطلاب المستفيدين منها، والذين توزعوا على المدارس الحكومية في منطقة الأغوار الجنوبية ومخيم إربد.

ويعبّر دعم البنك لمشروع "حقيبتي 8"، عن انخراط البنك على نحو كبير بتوسيع مظلة الشمول التعليمي، لإيمانه بأن التعليم حق إنساني أساسي، خاصة في ظل أهميته باعتباره اللبنة الأولى لخلق الأجيال المتعلمة والقادرة على المشاركة التنموية، وبأن إتاحة التعليم لكل الطلاب مهما كانت ظروفهم، إنما هو مهمة تشاركية واجبة على الجميع، وهو ما يتماشى مع برامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم، كما يجسد نموذجاً للشراكات الفاعلة للتصدي للتحديات المجتمعية المختلفة.

ويشار إلى أن مشروع "حقيبتي 8" تعتبر من المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية قوافل الخير للإغاثة والتنمية في كل عام منذ 8 أعوام على التوالي، والتي تهدف عبرها لدعم طلبة المدارس من الأسر الفقيرة وأسر الأيتام، عبر تزويدهم بحقيبة تسهل التحاقهم بمدارسهم في بداية عامهم الدراسي.
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