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الخميس 19 تشرين الأول 2023
4:22 م
بنك الإسكان يتبرع بمليون دينار لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية
بنك الإسكان - (أرشيفية)
تبرع بنك الإسكان بمبلغ مليون دينار أردني للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية.
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فلسطين
بنك الاسكان
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