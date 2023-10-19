الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بنك الإسكان يتبرع بمليون دينار لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية

بنك الإسكان - (أرشيفية)
بنك الإسكان - (أرشيفية)
تبرع بنك الإسكان بمبلغ مليون دينار أردني للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية.اضافة اعلان
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