الأربعاء 12 تموز 2023
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بنك الإسكان يجدد رعايته لمهرجان جرش للثقافة والفنون

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بنك الاسكان
لعام جديد آخر، أعلن بنك الإسكان عن رعايته لمهرجان جرش في دورته السابعة والثلاثين التي تنطلق فعالياتها في السادس والعشرين من شهر تموز الحالي، وتستمر حتى الخامس من شهر آب المقبل.، في مدينة جرش الأثرية.اضافة اعلان
وتأتي رعاية البنك المستمرة للمهرجان من حرص بنك الإسكان على تعزيز حضوره ضمن مختلف الفعاليات الوطنية التي تشهدها المملكة، وعلى المساهمة في إثراء المشهد الثقافي والفني في المملكة، من خلال دعم الفعاليات الثقافية والفنية التي تعكس وجه الأردن الحضاري وتروج له سياحياً.
وتتماشى هذه الرعاية مع استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية التي يدعم من خلالها العديد من الفئات والقطاعات والمؤسسات الوطنية، إلى جانب أدواره الاقتصادية والاستثمارية الرائدة في المملكة.
ويشار إلى أن المهرجان الذي يعد من أهم المهرجانات الفنية المحلية والعربية، يستضيف هذا العام نخبة من الفنانين المحليين والعرب والفرق الفنية المتنوعة من أنحاء العالم.

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