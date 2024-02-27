الثلاثاء 27 شباط 2024
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بنك الاتحاد يتوّج شركة الاردنية لصناعة الكرتون الفائزة بجائزة بنك الاتحاد للشركات الصغيرة والمتوسطة 2023

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بنك الاتحاد يتوّج شركة الاردنية لصناعة الكرتون الفائزة

 

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عمّان، الأردن — قام بنك الاتحاد يوم السبت بتكريم الشركات المرشحة لجائزة بنك الاتحاد للشركات الصغيرة والمتوسطة للسنة الثامنة خلال فعالية خاصة نظّمها البنك في مسرح حليم سلفيتي في المقر الرئيسي لبنك الاتحاد يوم السبت 24 شباط. وكان من المقرر عقد حفل توزيع الجوائز في شهر تشرين الثاني من عام 2023، لكن قرر البنك إلغاء الحفل احتراماً للظروف الصعبة التي تشهدها غزة، مع البقاء على التزامه بالشفافية وبإجراء عملية التحكيم والإعلان عن الفائز حسب معايير الجائزة.

 

وكرّم كل من رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد السيد عصام سلفيتي، والرئيسة التنفيذية السيدة ناديا السعيد الشركة الأردنية لصناعة الكرتون الفائزة بجائزة قيمتها 50,000 دينار أردني، وذلك لتميزها في تلبية معايير الجائزة، كونها تعتمد نهج الاقتصاد الدائري في عملياتها منذ تأسيسها، وتسعى إلى أن تكون عملياتها خالية من النفايات من خلال إعادة استخدام الورق والكرتون واستخدام التقنيات الخضراء في عملياتها.

 

وتعتبر الشركة الأردنية لصناعة الكرتون من كبرى وأوائل الشركات الأردنية المتخصصة فـي صناعة أطباق البيض والفواكه من خلال إعادة تدوير ورق الصحف والمجلات والكرتون باستخدام أجهزة العجن لتحويلها إلى أطباق من خلال خط إنتاج متخصص. تقوم الشركة أيضاً بجمع كافة أنواع الورق التالف وفرزها وتصنيفها وكبسها وتجهيزها لأغراض إعادة التدوير، وتقوم بتزويد عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية باحتياجاتهم من هذه المواد.

 

تحمل الجائزة هذه السنة شعار "المستقبل الأخضر" وتسلّط الضوء على الشركات التي أظهرت التزاماً وتميزاً بتقديم أو اعتماد الحلول والمنتجات الخضراء، وتبنّي الممارسات المسؤولة في أعمالها لحماية موارد بلدنا وكوكبنا للأجيال القادمة. وتأتي هذه الجائزة تأكيداً من بنك الاتحاد على التزامه المستمر ببناء مستقبل أخضر من خلال ممارساته المستدامة، وتشجيعاً لغيره من الشركات والمؤسسات على اتباع نفس الطريق، وذلك من خلال التوعية بأهمية التحوّل إلى أعمال خضراء وأكثر استدامة، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية الكبيرة في هذا المجال.

 

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد، السيد عصام سلفيتي: "أنا اليوم فخور جداً بروح الريادة المسؤولة التي لمستها في الشركات التي تكرّس جهود كبيرة لتعزيز الاستدامة من خلال ممارساتها وخدماتها الخضراء. ونؤكد مجدداً في بنك الاتحاد التزامنا بدعم نمو هذه الشركات، حيث نعتبرهم شركاءنا في بناء اقتصاد أخضر ودفع عجلة التحوّل نحو مستقبل أكثر استدامة."

 

ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 80 شركة تقدّمت للتنافس على الجائزة، وما هذا إلا دليل على وعي الشركات الأردنية بممارسات الأعمال المسؤولة وتوجّه عدد كبير منها نحو التحوّل إلى أعمال خضراء.

 

وقامت لجنة تحكيم مستقلة مكوّنة من مستشارين وخبراء في مجال العمل المناخي والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وهم: الدكتور دريد محاسنة والسيدة تمارا عبد الجابر والسيد باتر وردم، بتقييم الطلبات التي ترشحت للنهائيات وهم: شركة كلارا للمياه الصحية وشركة الطيبات لتصنيع المواد الغذائية والشركة الأردنية لصناعة الكرتون، بناءً على 3 معايير محددة وهي؛ التزامهم تجاه البيئة، والمؤشرات المالية للشركة، ونموذج أعمالها واستمراريتها المالية ونموها.

 

وقد أطلق بنك الاتحاد هذه الجائزة للمرة الأولى عام 2014 سعياً منه لدعم هذا القطاع وتوفير الفرص اللازمة للرياديين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يمكّنهم من تعزيز كفاءاتهم، نظراً للدور البارز الذي يلعبه هذا القطاع في تنمية اقتصاد الأردن والنهوض بالمجتمع الأردني ككل.

 

 

 

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