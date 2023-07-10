الإثنين 10 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بنك الاتحاد يستضيف "MoneySmart" بنسخته الخاصة بالشركات

بنك الاتحاد يستضيف "MoneySmart
بنك الاتحاد يستضيف "MoneySmart
عمّان، الأردن، 10 تمّوز 2023 — أقام بنك الاتحاد دورة تدريبية مكثفة لمدة يومين خاصة بأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع برنامج MoneySmart، وهو برنامج مصمم لتمكين المجتمعات والأفراد والشركات مالياً من خلال تزويدهم بالمعرفة المالية التي يحتاجونها لأخذ قرارات مالية سليمة.اضافة اعلان
وقد تم تخصيص هذه النسخة من الدورة التدريبية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن انطلاقاً من إدراك بنك الاتحاد للتحديات التي تواجهها الشركات الناشئة، وإيماناً منه بأهمية دعمها لدورها الكبير في تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن، وهو أمر يعتبره البنك جزء من مسؤوليته المجتمعية كمؤسسة مالية رائدة.
وتأتي استضافة هذه الدورة التدريبية تحت مظلة أكاديمية رايز للثقافة المالية التي أطلقها بنك الاتحاد مؤخراً بهدف نشر الثقافة المالية بين الأفراد وأصحاب الشركات ومساعدتهم على اكتساب المهارات والعادات المالية الصحيحة ليتمكنوا من إدارة أموالهم بشكل فعّال وبناء مستقبل مالي سليم.
تم عقد الدورة في الثامن والتاسع من تمّوز في المركز التدريبي الخاص ببنك الاتحاد "سبارك" - قرية الصويفية، وحضرها 68 من أصحاب وصاحبات الشركات الذين استفادوا من خبرة مجموعة من الخبراء والمدّربين الماليين الذين شاركوا خبراتهم فيما يتعلق بمواضيع مالية مختلفة من شأنها مساعدة المشاركين على تطوير أعمالهم وإدارة أموالهم بشكل أفضل.
وعن إطلاق هذه الدورة التدريبية، قال محمود بدوان، رئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للأفراد في بنك الاتحاد: "نؤمن في بنك الاتحاد أن الوعي المالي يصنع فرقاً كبيراً في قدرة الأفراد والشركات على أخذ قرارات مالية حكيمة والتغلب على التحديات واستغلال الفرص، ونؤمن أيضاً بأن روّاد الأعمال والشركات الناشئة هم نبض اقتصادنا، لذا نولي اهتماماً كبيراً بدعمهم بالحلول المالية وغير المالية لمساعدتهم على شق طريقهم نحو النجاح".
باستضافة بنك الاتحاد لبرنامج MoneySmart، فهو يخطو خطوة جديدة نحو تحقيق أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، حيث يؤمن البنك بأن تمكين الشركات يلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

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