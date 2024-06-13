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Jordan News النسخة المطبوعة

بنك الاتحاد يستعد لقياس التأثير الكربوني للقروض والاستثمارات

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بنك الاتحاد
انضم بنك الاتحاد مؤخراً إلى اتفاق الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF) في خطوة هي الأولى لبنك أردني. وتعكس هذه الخطوة التزام البنك المتواصل بالاستدامة واهتمامه بالعمل المناخي.اضافة اعلان

الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF) هو تعاون بين المؤسسات المالية من العديد من دول العالم للعمل على تقييم وإعداد الإفصاحات عن انبعاثات الغازات الدفيئة التي يتم تمويلها من خلال القروض والاستثمارات. ومع وجود أكثر من 480 مؤسسة مالية، تتوسع المبادرة بشكل متسارع في العديد من المناطق مثل أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

في هذا السياق، علّقت السيدة ناديا السعيد، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، قائلة "عضويتنا في PCAF تشكّل خطوة هامّة في مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من الشفافية والاستدامة في القطاع المصرفي الأردني. عبر قياس الانبعاثات المرتبطة بتمويلنا بدقة والإفصاح عن النتائج، يمكننا تقييم تأثيرنا والعمل على التقليل من بصمتنا الكربونية والمساهمة في الحد من التغيّر المناخي". 

ويعتبر قرار بنك الاتحاد بالانضمام إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون جزءاً مهماً من خطة التحوّل المناخي التي اعتمدها البنك في عام 2023. هذه الخطة تعمل على التوفيق بين ممارسات البنك وإدارة سيولته المالية وبين الأهداف العالمية، وذلك عبر دعم اتفاقية باريس والأهداف المحلية من خلال المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) للأردن واستراتيجية التمويل الأخضر للبنك المركزي الأردني، والتي تهدف إلى توجيه البلاد نحو مسار تنموي منخفض الكربون وأكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ.

من خلال تبنيه لمنهجية PCAF، يستطيع بنك الاتحاد قياس مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) المرتبطة بمحفظة القروض والاستثمارات الخاصة به والإفصاح عن تلك المستويات من خلال نهج موحّد يتيح المقارنة مع المؤسسات المالية الأخرى. كما يتيح ذلك للبنك تحديد النقاط الأكثر تسبباً في الانبعاثات ضمن محفظته وتقوية استراتيجيته في إدارة المخاطر واتخاذ خطوات ملموسة لتقليص مخاطر التحوّل المتعلقة بالمناخ والارتقاء بجهوده نحو تخفيض بصمته الكربونية، وبالتالي تعزيز التزام البنك بمسؤوليته البيئية.

عن بنك الاتحاد
بنك الاتحاد هو مؤسسة مصرفية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1987. تحتل مجموعة بنك الاتحاد مكانة بارزة في الأردن وتتكون من عدة شركات، من ضمنها شركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة المالية)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي). كما يمتلك بنك الاتحاد حصة نسبتها 10٪ من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته. وفي عام 2017، استحوذ بنك الاتحاد على حصة مسيطرة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي.

عن الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون
تم اطلاق مبادرة الشراكة للحسابات المالية لانبعاثات الكربون (PCAF) في سبتمبر 2019 وتهدف إلى دعم المؤسسات المالية التي تسعى إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من خلال العمل على تطوير منهجيات لعمليات القياس والإفصاح عن مستويات الغازات الدفيئة المتعلقة بالإنشطة التمويلية للمؤسسات المالية. وفي الوقت الحالي، تجاوز عد المؤسسات المالية المنضمة للمبادرة أكثر من 480 من العديد من دول العالم. للمزيد عن المبادرة، يمكنكم الاطلاع على الموقع الإلكتروني
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