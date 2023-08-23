الخميس 24 آب 2023
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بنك الاتحاد يطلق برنامج "شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل"

من المصدر
من المصدر

قام بنك الاتحاد مؤخراً بإطلاق برنامج "شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل" بنسخته الخامسة لعام 2023، والذي يستهدف السيدات اللواتي يرغبن باستكمال مسيرتهن المهنية بعد الانقطاع الاختياري عن العمل. 

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وقد قام البنك هذا العام بتنفيذ البرنامج بالتعاون مع شُركاء مميزين يشاركونه نفس الرؤيا فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، وهم: مؤسسة ولي العهد، بي دبليو سي الشرق الأوسط، شركة أدوية الحكمة، شركة أمنية، صندوق أمام الاستثماري، جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن، مجموعة فاين الصحية القابضة، فندق جراند حياة عمان، مؤسسة الحسين للسرطان، شركة بتر بيزنس، J. Walter Thompson، شركة عسلي للهندسة المعمارية، مركز لنغو آرت للغات والتدريب، EXOS، شركة خبرتي، باراشوت 16، مركز سواعد النشمية، شركة الطيبات لتصنيع المواد الغذائية والشريك الإعلامي، مجموعة رؤيا الإعلامية.

من خلال هذا البرنامج، ستحظى 76 سيدة بفرصة فريدة من نوعها للاستفادة من باقة من البرامج التدريبية وفرص التدريب العملية التي ستسهل انخراطهن مجدداً في سوق العمل. كما ستحظى السيدات خلال الستة أسابيع بفرصة الانضمام إلى شبكة شروق، وهو مجتمع ينبض بالسيدات الملهمات، ويوفّر منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتجارب من خلال فعاليات التواصل ومبادرات التعلم المتنوعة.

يُذكر أن البرنامج يأتي بدورته الجديدة بعد النجاح الذي حققه عام 2022، والذي بفضله تمكّنت 50٪ من السيدات المشارِكات من الانخراط بسوق العمل مجدداً، إما من خلال إيجاد وظائف أو تأسيس أعمالهن الخاصة، حيث حظي البرنامج باهتمام 6 شركات لبّت دعوة بنك الاتحاد للانضمام له واستضافة المشارِكات للتدرّب في مؤسساتهم، ليتم تدريب 38 سيدة.

ويأتي إطلاق بنك الاتحاد لهذا البرنامج امتداداً لهويته وقيمه التي تتّسم بالتنوّع الجندري والشمولية وعدالة الفرص، وتأكيداً منه على إيمانه بالإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها السيدات في الأردن، بما يحفّز مشاركتهن في سوق العمل والمساهمة في دعم الاقتصاد الأردني، ويأتي دور الشركات المشاركة بالبرنامج من إيمانهم بذات الرسالة وبدورهم الأساسي في دعم أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع البرنامج، ومنها الهدف رقم 5 "المساواة بين الجنسين"، والهدف رقم 8 "العمل اللائق والنمو الاقتصادي"، والهدف رقم 10 "الحد من أوجه عدم المساواة"، والهدف رقم 17 "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

من الجدير بالذكر أن برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل يندرج تحت مظلة "شروق"، وهو مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية والخدمات غير المالية المصممة خصيصاً للمرأة في الأردن، حيث أطلقه بنك الاتحاد عام 2014 بهدف تمكين المرأة وتحقيق استقلاليتها وأمانها المادي وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.


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