السبت 15 تموز 2023
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بنك القاهرة عمان يستقبل عملائه بفرعه الجديد في جرش – دوار القيروان

بنك القاهرة عمان يستقبل عملائه بفرعه الجديد في جرش – دوار القيروان
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استقبل بنك القاهرة عمان عملائه في مقر فرعه الجديد بمحافظة جرش والذي تم نقلة مؤخرا  الى موقع جديد بجانب الموقع القديم لتلبية حاجات المنطقة مصرفيا وكون الفرع الجديد يخدم كافة شرائح المجتمع. اضافة اعلان

يقع الفرع الجديد على دوار القيروان  جوار شركة اورانج  وتم اختيار الموقع بناءا على دراسة للمكان ولتسهيل وصول عملاء البنك للفرع حيث يمتاز بانه يتوسط منطقة حيوية فضلا عن حركة تجاريه نشطة ومؤسسات من القطاعين العام والخاص ويوفر الفرع مساحة كافية لعملائه .

ياتي افتتاح الفرع الجدد  للتوسع في خدمة شريحة اكبر من عملاء البنك في محافظة جرش ولخدمة القطاع التجاري المتنامي.

ويقدم الفرع العمليات المصرفية المميزة إلى عدد أكبر من العملاء من خلال توفير بيئة مصرفية مميزة تناسب حاجة العملاء وتختصر عليهم الجهد والوقت خلال تنفيذ عملياتهم المصرفية الخاصة بحساباتهم.

روعي في تصميم الاعمال والتصاميم الداخلية للفرع فكرة التجديد والنهضة المصرفية المتواصلة التي يشهدها البنك لتتناسب مع الهوية المؤسسية للبنك وذلك لتقديم خدمة عصرية  سلسة براحة وامان وانسيابية حرص البنك في فرعه الجديد  توفير كافة وسائل الراحة وسرعة تقديم خدماته لعملائه داخل الفرع بما فيها توفير جهاز صراف آلي لتقديم كافة الخدمات المصرفية على مدار 24 ساعة.
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