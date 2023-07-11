بنك صفوة الإسلامي يعلن عن رائدات الأعمال الفائزات بالدعم بالشراكة مع منصة مكاني

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وخلال الحفل، تمّ عرض المنتجات الاستثنائية التي تقدّمها رائدات الأعمال الملهمات؛ حيث حظي الحضور بفرصة تجربة مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة بشكل مباشر.ويهدف التعاون بين البنك ومنصة مكاني إلى دعم المشاريع النسائية الريادية الطموحة في الأردن من خلال تمكينها من الوصول إلى قاعدة زبائن أوسع، وتدريب صاحبات المشاريع على إدارة متاجرهن الإلكترونية التي أصبحت في غاية الأهمية للأنشطة التجارية للدخول إلى أسواق جديدة ومواصلة التوسّع والنمو.وفي تعليق له، أعرب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لبنك صفوة الإسلامي، نصفت طه، عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً: "سعداء بكوننا جزءاً فاعلاً في هذه المبادرة الهامّة التي تمكن صاحبات الأعمال اليدوية الصغيرة من النمو وتحقيق الأهداف في ظل انفتاح العالم على عمليات الشراء الإلكتروني. لقد حرصنا على أن تشمل هذه المبادرة السيدات من مختلف أنحاء المملكة وذلك كجزء أساسي من استراتيجيتنا التي تركز على دعم وتمكين المرأة في كافة القطاعات."ومن جانبها، عبّرت الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية في مكاني، عبير قمصية، عن فخرها بالسيدات الرائدات ضمن هذه المبادرة بالشراكة مع بنك صفوة الإسلامي قائلةً: "يتمثل الهدف الرئيس لهذه الشراكة في تعزيز قدرات المرأة وتوفير الدعم اللازم لها لبدء مشروعها الإلكتروني. نأمل أن تكون هذه الشراكة بداية رحلة ناجحة لهؤلاء السيدات في مجال التجارة الإلكترونية من خلال تنمية قدراتهن وأعمالهن وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.نشكر بنك صفوة الإسلامي على دعمه ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك وتحقيق النجاح والتميز في قطاع التجارة الإلكترونية."وتعكس الشراكة بين بنك صفوة الإسلامي ومنصة مكاني التزام البنك بدعم المشاريع النسائية من خلال تعزيز نظام بيئي شامل يسهل نمو الشركات الناشئة والشركات الصغيرة ورواد الأعمال، وذلك في إطار مواصلة البنك أداء دور حيوي في دفع التمكين الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع التي تقودها النساء الأردنيات.