الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"بهمتكم" ينهي أعماله بدعم 49 مشروعا رياديا

"بهمتكم" ينهي أعماله بدعم 49 مشروعا رياديا
"بهمتكم" ينهي أعماله بدعم 49 مشروعا رياديا
أنهى برنامج "بهمتكم" لدعم المشاريع الشبابية الذي نفذته المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) بالشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية أعماله بتقديم الدعم الفني والمالي لـ(49) مشروعاً ريادياً أنجز منها نهائيا 43 مشروعا، فيما تتم متابعة تنفيذ 6 مشاريع تستكمل التنفيذ في مختلف محافظات المملكة.اضافة اعلان

وتمكن البرنامج الذي يهدف إلى بناء قدرات الشباب في إعداد خطط العمل اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية وتوفير الدعم لتنفيذها وتشجيعهم نحو مشاريع التشغيل الذاتي من توفير (258) فرصة تشغيلية مباشرة دائمة ومؤقتة، إضافة إلى تطوير القدرات الإنتاجية والتشغيلية لأصحاب هذه المشاريع الريادية لتستطيع تحقيق عناصر الاستدامة المطلوبة لهذه المشاريع.

وتوزعت هذه المشاريع على أقاليم المملكة، حيث بلغت النسبة في إقليم الشمال 28% وفي الوسط 35%، وبينما كانت النسبة الأكبر لمشاريع ذاتية في إقليم الجنوب 37% شكلت فيها الإناث ما نسبته 53% من أصحاب المشاريع الحاصلة على الدعم مقارنة مع الذكور بنسبة 47%.

وتنوعت طبيعة هذه المشاريع لتشمل مختلف القطاعات، حيث تم تقديم الدعم لـ(10) مشاريع صناعية و(13) مشروعا زراعيا و(16) مشروعا خدماتيا، بالإضافة إلى (4) مشاريع حرفية.

واستهدف البرنامج المشاريع الريادية الشبابية تشجيعا لروح المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب الأردني من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لفئة من الشباب لمساعدتها للبدء بمشاريعهم الاقتصادية التي تعتمد التشغيل الذاتي لتحقيق عائد مستدام يساهم بتحقيق الأهداف الوطنية لخلق فرص جديدة في بيئة الأعمال وتنميتها وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلي والمساهمة في الجهود الوطنية للحد من نسب البطالة ومحاربة الفقر.

وقام البرنامج بتقديم الدعم المالي للمشاريع الشبابية على شكل منح مالية لكل مشروع، يساهم فيه صاحبه بنسبة 10% من قيمته الإجمالية لضمان ديمومته، حيث بلغ عدد الطلبات المستلمة (2070) طلبا من كافة محافظات المملكة، تأهل منها (126) مشروعا للعرض التقديمي قبل اختيار المشاريع الفائزة من قبل لجنة فنية متخصصة من الجانبين.

وكانت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية أطلقت بالشراكة مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية العام الماضي برنامج "بهمتكم" لدعم المشاريع الشبابية، حيث وصلت قيمة الدعم المالي إلى ما يقارب ربع مليون دينار.
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