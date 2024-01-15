"بيجو تكنولوجي" تعزّز فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا خلال "منتدى التحالف التكنولوجي الأردني-السنغافوري"

شاركت "بيجو تكنولوجي" (BIGO)، إحدى شركات التكنولوجيا الأسرع نمواً في العالم، وبكل فخر في "منتدى التحالف التكنولوجي الأردني-السنغافوري" الحصري الذي عقد في فندق شنغريلا الفخم في سنغافورة يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024. وقد شهد المنتدى حضور ومشاركة أكثر من 300 من قادة القطاع البارزين والمبتكرين وأصحاب الرؤى من كلا البلدين لتبادل الأفكار والتصورات واستكشاف آخر التطورات وتشكيل ملامح مستقبل التعاون التكنولوجي.



ويهدف هذا الحدث، الذي تمّ تنظيمه من قبل مبادرة "المصدر الأردني" Jordan Source التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، على ترسيخ مكانة الأردن كمركز رئيسي للاستثمار والتعهيد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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وحظي المنتدى برعاية ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني، وحضره شخصيات مرموقة من بينهم الدكتور أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال الأردني، والدكتور سامر أنطون النبر، سفير فوق العادة ومفوض للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية سنغافورة.



خلدون محمود، رئيس العلاقات الحكومية في BIGO Technology يتحدث عن تجربة BIGO في الأردن



و أعرب خلدون محمود، رئيس العلاقات الحكومية في "بيجو" (BIGO) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن امتنانه لهذا المنتدي قائلاً، "يقف الأردن اليوم على حافة نهضة تكنولوجية واسعة النطاق، مما يجعله على أهبة الاستعداد للتعاون والابتكار العالميين. إنه لشرف كبير لنا أن نشارك في هذا الحدث المهم والمؤثّر الذي يعزّز فرص الأعمال بين سنغافورة والأردن. إن لدى "بيجو" BIGO التزام راسخ بدعم النظام التكنلوجي في الأردن، وبناء منصّة قويّة للتعاون والابتكار والنمو الاقتصادي. وأود القول بأن لدينا اهتمام مشترك يشمل استكشاف مبادرات على غرار برنامج حاضنات الأعمال السنغافوري الأردني، وتنمية الشراكات من أجل تطوير قطاع التكنولوجيا في كلا البلدين.



وتضمن المنتدى سلسلة من الأنشطة التفاعلية والمناقشات الهادفة. وقد تشرّف الحدث بالكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني. كما شهد المنتدى إلقاء كلمات ترحيبية عديدة لكل من معالي الوزير أحمد الهناندة وسعادة الدكتور سامر أنطون النبر، في حين ألقت السيدة دانا درويش، مديرة مبادرة المصدر الأردني التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، كلمة سلّطت خلالها الضوء على مبادرة المصدر الأردني التحوّلية. وشهدت إحدى الجلسات النقاشية في المنتدى طرح تصورات شاملة حول المشهد التكنولوجي في الأردن، في حين أكّدت الحوارات التفاعلية البنّاءة التي طرحها وفد "بيجو تكنولوجي" BIGO Technology على الفوائد التي تعود على الشركات السنغافورية الآخذة في التوسّع في الأردن. وقد شكّل الحدث منصّة مواتية لتأسيس علاقات التواصل والتقارب بين المشاركين، لا سيما من خلال ما شهده من عروض تقديمية للوفود المشاركة وجلسات التواصل والتعارف، مما لعب دوراً بارزاً في تعزيز فرص التواصل والتعاون من أجل تأسيس علاقات شراكة وطيدة عابرة للحدود بين البلدين.



تأسيس التعاون الثنائي الأقوى و نمو قطاعات التكنولوجيا



شهد منتدى التحالف التكنولوجي الأردني السنغافوري تحقيق إنجاز مهم واستثنائي تمثّل في تحالف شركة "بيجو تكنولوجي"BIGO Technology مع جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن (int @ j) عبر إبرام اتفاقيات مذكّرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات، والترويج للأحداث المتعلقة بالتكنولوجيا، ودعم المشاريع التجارية الناشئة. وكان هذا الحدث بمثابة فرصة مواتية لتعزيز التعاون الثنائي وتسريع وتيرة النمو في قطاع التكنولوجيا.



بتاريخ 10 يناير، قام الدكتور أحمد الهناندة بزيارة المقر الرئيسي لشركة "بيجو" BIGO في سنغافورة.

تضمّنت الزيارة عرضاً شاملاً ومتعمقاً حول تاريخ تطوّر شركة "بيجو تكنولوجي"BIGO Technology ، تلا ذلك اصطحاب معاليه في جولة تعريفية في مكاتب الشركة. وكبادرة للتعبير عن الشكر والتقدير، أهدت شركة BIGO لوحة فنية للوزير من Arts@Metta التي توظف فنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة. يتم دعم هذه اللوحة من قبل i’mable Collective، وهي مبادرة من"اس جي إنيبل" SG Enable تعمل على إنشاء سوق قابلة للحياة للمنتجات التي يصنعها أو يصممها الأشخاص ذوو الإعاقة.



