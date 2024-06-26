"بيولاب" الأردن في تبادل علمي وتقني مع شركة سنايب بالصين

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شارك مختبر بيولاب الطبي في المؤتمر الدولي الذي أقامته شركة سنايب (Snibe) في مدينة شنجن الصينية.وتضمنت الفعالية التي عقدت في مقر شركة سنايب (Snibe) في مدينة شنجن الصينية، حفلاً افتتاحياً تلاه محاضرات علمية لعلماء من دول مختلفة أهمها الأردن وإيطاليا وروسيا وبولندا ومصر وتشيلي وأندونيسيا.وقدم الدكتور عيسى أبودية -اختصاصي علم المناعة- ممثلاً عن مختبر بيولاب الطبي، في محاضرة علمية بالمؤتمر، شرحاً لأهم ما جاء في الورقة البحثية المنشورة في أواخر عام ٢٠٢٣ من قبل قسم البحث العلمي لمختبر بيولاب ، والمتضمنة تحليلاً وراثياً معمقاً لفيروسات الكبد الوبائي "ج" المنتشرة في الأردن.وكرمت الشركة في الحفل الختامي للمؤتمر، الدكتور عيسى أبودية، بالإضافة إلى إجراء زيارة ميدانية للتعرف على أقسام الشركة التصنيعية المختلفة وآخر ما توصلوا له من تكنولوجيا متقدمة.وتأتي هذه الزيارة تحت بند التبادل العلمي والتقني ما بين مختبر بيولاب الطبي والعديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الطب المخبري.وبهذه المناسبة قال المؤسس والمدير التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي الدكتور عميد عبدالنّور، إنّ مختبر بيولاب الطبي، يسعى دائماً إلى فتح كافة الآفاق والتعاون مع مختلف الشركات العالمية، وذلك بهدف التبادل العلمي والتقني وتبادل الخبرات في إطار الرعاية الصحية والمخبرية.ويعتبر مختبر بيولاب الطبي من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية، حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواءً للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط وفي الأردن، وتتوزع فروع بيولاب 25 في مناطق هامة ومختلفة من الأردن، بالإضافة إلى التواجد في المملكة العربية السعودية والعراق.ويتميز مختبر بيولاب بحصوله على الاعتمادية من خمسة هيئات اعتماد دولية لضمان الجودة، وتتمثل في اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية CAP واللجنة المشتركة الدولية JCI، وشهادة ISO15189 المقدمة من نظام الاعتماد الأردني JAS للخدمات الصحية المميزة، واعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحية HCAC، وشهادة المعيار العالمي لأمن المعلومات "ISO" 27001 .